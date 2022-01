Les traders Bitcoin renversent la vapeur alors que les investisseurs visent une reprise de 20% | Cryptomonnaie

Bitcoin a brièvement glissé en dessous de 40 000 $ dans les échanges de lundi.

Le prix du BTC connaît une forte reprise et une cassure au-dessus du plus haut de lundi.

Alors qu’une large reprise semble être en cours, attendez-vous à ce que les traders ciblent 50 000 $ dans la première phase.

Bitcoin (BTC) a vu les vendeurs réaliser leur dernière baisse de gains lundi après que la demande ait brièvement chuté en dessous de 40 000 $. Ce niveau est conforme au creux de la baisse du 21 septembre de l’année dernière et le prix BTC a rebondi sur le niveau de support mensuel S1 et sur une ligne de tendance descendante rouge à plus long terme. Attendez-vous à un revirement à partir d’ici, avec un basculement de la demande vers le côté acheteur avec un retour du risque sur le pied avant.

Prix ​​BTC fixé pour un retour de 180 vers 50 000 $

Le prix du bitcoin a causé beaucoup de souffrance aux acteurs du marché au début de 2022. Les investisseurs qui se sont imposés dès le départ ont vu leurs investissements se dévaluer de 17%. À l’horizon, cependant, les nuages ​​commencent à s’évaporer, et au cours de la session européenne, une tonalité globale de risque sur les actifs devrait apaiser et peut-être effacer les vents contraires négatifs qui dictaient l’action des prix ces dix derniers jours de la nouvelle année.

Techniquement, BTC est prêt pour la reprise avec une entrée à environ 39 800 $ et un rebond sur le plus bas du 21 septembre, le niveau de support mensuel S1 et un rejet par la ligne de tendance descendante rouge qui s’est formée depuis le 10 novembre. Avec le retournement actuellement sur les marchés mondiaux, les crypto-monnaies voient émerger un vent arrière qui devrait dépasser le plus haut de lundi et pourrait le voir atteindre 44 088 $ plus tard dans la journée. Si les marchés peuvent maintenir cet élan, attendez-vous à ce que d’ici jeudi, les traders attaquent la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours et le niveau historique de 48 760 $, qui est alors à quelques centimètres de 50 000 $, potentiellement en vue d’ici la fin de la semaine. .

Graphique journalier BTC/USD

Avec ce revirement, l’indice de force relative (RSI) verra probablement un rebond sur la frontière de survente et commencera à dériver vers la zone du milieu des 50. Cela pourrait ouvrir la porte aux vendeurs à découvert pour essayer d’entrer avec des positions courtes importantes une fois que 44 088 $ ont été atteints, et pour chercher à pousser le prix BTC plus loin en dessous de 40 000 $, avec 38 073 $ comme premier objectif de prix. Cela va, du même coup, décevoir fortement les investisseurs qui espéraient atteindre 50 000 $. Un tel mouvement, cependant, irait très probablement de pair avec le retour du sentiment du marché mondial à un mouvement dépressif.