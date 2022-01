La baisse de près de 40% de Bitcoin pèse sur les actions crypto tandis que la base de pièces surperforme | Cryptomonnaie

Le Bitcoin (BTC) a pris une raclée au cours des deux derniers mois, causant de la douleur aux actifs numériques et aux actions liées à la blockchain, dont la plupart ont été encore plus durement touchés. Les actions de l’échange crypto Coinbase (COIN) ont été une valeur aberrante, perdant moins que le bitcoin.

Les données de CoinDesk montrent que le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a perdu plus de 39% de sa valeur depuis qu’il a atteint un record de près de 69 000 $ le 10 novembre en raison d’un mouvement généralisé vers des actifs moins risqués déclenché par le faucon de la Réserve fédérale (Fed). position. Coinbase a chuté de 36%.

Les actions des sociétés minières cotées aux États-Unis Marathon Digital Holdings (MARA), Riot Blockchain (RIOT) et Bit Digital (BTBT) ont chuté de plus de 50 % chacune depuis le 10 novembre, selon les données de la plateforme de cartographie TradingView.

Argo Blockchain (ARBK), le seul crypto-mineur coté à la Bourse de Londres (LSE), a baissé de 45%, tandis que les crypto-mineurs canadiens Hive Blockchain (HIVE) et Hut 8 Mining Corp (HUT) ont baissé de 52% et 59 %, respectivement. L’échange de crypto-monnaies coté à Toronto Voyager Digital (VYGVF) est en baisse de 50% parallèlement à une baisse de 45% des actions de MicroStrategy (MSTR), une société de logiciels de business intelligence qui détient 122 478 BTC, d’une valeur de près de 6 milliards de dollars, dans son bilan.

La baisse de la valeur des actions dites crypto reflète peut-être le désintérêt des institutions pour le secteur au milieu des perspectives croissantes de hausses plus rapides des taux de la Fed. Cela montre également qu’investir dans le bitcoin reste un moyen plus sûr de s’exposer à la crypto-monnaie. Pourtant, bien que le bitcoin puisse être considéré comme de l’or numérique par certains membres de la communauté crypto, il s’agit également d’une technologie émergente. Cela rend les actions bitcoin et crypto sensibles au resserrement de la politique monétaire.

« Certaines institutions utilisent les actions crypto comme proxy pour la crypto elle-même », a déclaré à CoinDesk lors d’une conversation Telegram, Mike Alfred, investisseur de valeur et PDG de BrightScope et Digital Assets Data. « Il est plus facile pour les hedge funds d’acheter des COIN que de détenir directement du BTC pour diverses raisons. »

Une explication possible de la force relative de COIN pourrait être que les revenus de la bourse sont liés à la volatilité des prix du bitcoin plutôt qu’à sa trajectoire de prix. Les turbulences des prix élevées observées ces dernières semaines signifient généralement plus de transactions et une augmentation des revenus.

La communauté des investisseurs commence maintenant à considérer COIN comme une action de valeur au lieu d’une action de croissance. Les actions de valeur sont des sociétés considérées comme se négociant en dessous de leur valeur. Les actions de croissance sont celles qui ont le potentiel de surperformer l’ensemble du marché sur une période donnée et sont plus vulnérables aux hausses de taux d’intérêt.

«COIN est le seul stock de crypto dans mes 10 principaux avoirs personnels. Je l’aime parce qu’ils ont la meilleure marque parmi les joueurs hautement réglementés », a déclaré Alfred. « Il se négocie également à un multiple raisonnable par rapport aux bourses traditionnelles. En fait, je le considère comme un stock de valeur à ces niveaux.

Bank of America a récemment mis à niveau Coinbase pour acheter du neutre tout en gardant l’objectif de prix inchangé à 340 $, citant des signes croissants de diversification des revenus au-delà du commerce de détail de crypto comme catalyseur du changement de notation.