Olympus encaisse 30% en raison des liquidations sur les fusibles, détériorant le sentiment du marché | Cryptomonnaie

Les jetons du protocole de finance décentralisée (DeFi) Olympus (OHM) ont chuté de 32% au cours des dernières 24 heures alors que les commerçants de crypto se sont éloignés des projets expérimentaux Defi au milieu d’un sentiment général négatif sur le marché de la crypto.

L’OHM est passé du sommet de 264 $ de lundi à 161 $ pendant les premières heures asiatiques mardi, atteignant des creux précédemment observés en mai 2021. Cette décision faisait partie d’une tendance à la baisse plus importante depuis les sommets d’octobre 2021 de 1 360 $, lorsque le protocole a atteint une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars. . Mardi, les prix de l’OHM étaient en baisse de 87% par rapport aux sommets historiques.

Olympus, comme d’autres projets DeFi, s’appuie sur des contrats intelligents plutôt que sur des intermédiaires pour fournir des services financiers aux utilisateurs. Son objectif est de créer une pièce stable adossée à la crypto au lieu de devises fiduciaires comme le dollar américain, que les utilisateurs peuvent à leur tour miser pour des rendements annualisés actuellement offerts de 7 800 %.

Les utilisateurs sont incités à déposer ou à vendre leurs garanties OHM en échange d’OHM à prix réduit vendus par des obligations émises par Olympus. On dit que cela crée une «liquidité détenue par le protocole», car les jetons de fournisseur de liquidité (LP) émis par l’utilisateur sont liés aux obligations émises par Olympus, créant une boucle continue d’offre et de demande.

Les liquidations de fusibles contribuent à la chute de l’OHM

Les analystes ont déclaré qu’un pool populaire pour tirer parti des rendements des jetons OHM a connu des liquidations du jour au lendemain, ce qui a contribué à la baisse des prix.

« Les personnes qui ont utilisé la stratégie OHM à effet de levier (9, 9) en empruntant à Fuse ont été liquidées », a expliqué Ashwath Balakrishnan, vice-président de la recherche chez Delphi Digital, dans un message Telegram à CoinDesk.

Fuse est un produit de taux d’intérêt de Rari Capital, un protocole DeFi qui fournit des services de rendement aux utilisateurs. Fuse permet aux utilisateurs de créer leur pool personnalisé composé de divers jetons générant des intérêts, permettant à d’autres utilisateurs de miser leurs propres jetons sur ces pools et de gagner des rendements.

Le pool n ° 18 plutôt risqué sur Fuse se concentre sur Olympus, bloquant plus de 101 millions de dollars sur OHM et sur d’autres crypto-monnaies. Le pool donne une longueur d’avance au jalonnement OHM pour les utilisateurs : contrairement au jalonnement OHM sur Olympus, le jalonnement OHM sur Fuse permet aux utilisateurs d’emprunter des crypto-monnaies contre leurs avoirs OHM tout en continuant à gagner des intérêts sur l’OHM jalonné. Cela permet aux utilisateurs d’accéder à des liquidités sans avoir à vendre leurs récompenses OHM et à manquer des gains potentiels.

Cependant, de telles fonctionnalités d’emprunt ont leurs inconvénients. Les avoirs sont automatiquement liquidés lorsque les prix des jetons sous-jacents tombent en dessous d’un certain niveau, car le protocole Fuse doit maintenir la position monétaire de la garantie.

Les ventes sur le marché libre entraînent une baisse des prix, qui à son tour entraîne de nouvelles ventes par les détenteurs de jetons qui peuvent vouloir prendre des bénéfices sur leurs positions. Cela crée un événement en cascade qui contribue à des baisses de prix drastiques, un événement que l’OHM a constaté au cours des dernières 24 heures.