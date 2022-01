Le prix du polkadot présente une opportunité longue risquée alors que le DOT fait allusion à une avance de 26% | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot est à un point d’inflexion car il vacille au bord d’un niveau de support à 24,18 $.

Une reprise rapide au-dessus de cette barrière pourrait être la clé pour déclencher une hausse de 26% à 30,5 $.

Un chandelier de quatre heures clôturant en dessous de 18,71 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Le prix à pois est à un point de son parcours où les traders attendent de faire leur retour. Le DOT doit récupérer une barrière cruciale pour changer les chances contre les traders. Cela pourrait déclencher un rallye qui teste à nouveau une barrière de résistance hebdomadaire.

Prix ​​polkadot à bout portant

Le prix de Polkadot a retesté le niveau de support hebdomadaire à 24,1 $ six fois au cours du mois dernier. Le DOT a brisé cette barrière à deux reprises au cours des deux derniers jours et est actuellement en dessous. Si les traders récupèrent ce niveau, il y a une chance que cela déclenche un rallye de 26%.

Les investisseurs peuvent entrer long à la position actuelle et s’attendre à ce que le DOT teste à nouveau la barrière de 28,68 $. Ici, les traders peuvent se décharger d’une partie de leur position et enregistrer des bénéfices, tout en conservant le reste de leur position pour un nouveau test de la barrière de résistance hebdomadaire à 30,5 $ et la liquidité restant autour de ce niveau.

Dans un cas très haussier, le prix de Polkadot pourrait étendre et revoir la zone d’approvisionnement de 3 jours, de 32,25 $ à 37,56 $.

Graphique en 4 heures DOT/USDT

Si le prix de Polkadot ne parvient pas à se redresser au-dessus du niveau de support hebdomadaire à 24,1 $, cela indiquera que la pression d’achat est faible. Le DOT pourrait baisser et former un double creux à 22,78, ce qui signalera que les acheteurs pourraient faire un autre retour.

Si le DOT produit un chandelier de quatre heures proche de 18,71 $, cela créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière. Cette décision pourrait ouvrir la voie à une chute du prix de Polkadot de 10 % à 16,89 $.