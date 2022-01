Prédiction hebdomadaires d’Ethereum: le prix de l’ETH se lance dans une bataille difficile à 3 600 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a franchi le SMA de 200 jours à 3 437 $ et a chuté à 2 927 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH augmente de 18% pour tester à nouveau 3 600 $ alors qu’il se consolide au-dessus du niveau de support hebdomadaire.

Une clôture quotidienne en dessous de 2 550 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de l’Ethereum a poursuivi sa baisse au cours de la semaine dernière après avoir chuté en dessous d’un niveau psychologique crucial. Mais méfiez-vous des vendeurs à découvert – cette baisse peut être une condition préalable nécessaire pour préparer le terrain à une reprise haussière. La nouvelle semaine est donc la promesse alléchante qu’un changement de tendance pourrait se produire en faveur des traders.

Le prix de l’Ethereum prêt pour un rallye de reprise

Le prix de l’Ethereum a chuté de 22% depuis le 1er janvier, brisant la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours à 3 437 $ et établissant un creux à 2 927 $. Le mouvement a épuisé la pression de vente et a marqué un creux temporaire pour l’altcoin.

Depuis lors, le prix d’Ethereum s’est redressé au-dessus du support hebdomadaire à 3 061 $ et se consolide actuellement autour de ce niveau. Les acteurs du marché peuvent s’attendre à une augmentation de la pression d’achat, poussant l’ETH à transformer le SMA de 200 jours en un plancher de support et à revoir la zone d’approvisionnement de 2 jours, s’étendant de 3 675 $ à 3 862 $.

Au total, cette montée en puissance constituerait un gain de 22% pour le prix Ethereum par rapport à sa position actuelle. Bien que peu probable, l’ETH pourrait tondre à travers ladite zone d’approvisionnement et tenter de franchir la barrière de résistance hebdomadaire à 4 068 $, où la SMA de 50 jours est passée en dessous de la SMA de 100 jours, développant une croix de la mort. Ce mouvement porterait le gain total à 30%.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

À l’appui de ces perspectives haussières à court terme pour le prix de l’Ethereum, le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 365 jours de Santiment.

Cet indice affiche actuellement -15,2%, révélant que ces détenteurs sont sous l’eau et sont moins susceptibles de contribuer à la pression de vente. Fait intéressant, les données montrent qu’il s’agit de la zone d’opportunités, où les acheteurs à long terme ont tendance à s’accumuler.

Cela pourrait indiquer que l’ETH est prêt pour un mouvement rapide vers le haut.

ETH MVRV 365 jours

Un autre indicateur, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que le prix de l’Ethereum a un chemin sans résistance jusqu’à 3 600 $, suggérant que l’ETH peut facilement grimper plus haut pour retester ce niveau.

Environ 5,12 millions d’adresses qui ont acheté 20,29 millions de jetons ETH à un prix moyen de 3 697 $ sont sous-marines. Par conséquent, tout rassemblement à court terme risque de se heurter à un blocus autour de cette barrière.

ETH GIOM

Bien que le prix d’Ethereum puisse sembler sur le point d’augmenter, les acteurs du marché doivent prêter une attention particulière à la métrique de croissance du réseau, car cet indice en chaîne est utilisé pour déterminer l’intérêt et l’interaction des utilisateurs avec le projet.

Actuellement, la croissance du réseau oscille à 87 300 après avoir chuté de 193 640 le 28 octobre 2021. Cette baisse de 55% suggère que les investisseurs ne sont pas intéressés par l’ETH aux niveaux actuels.

Croissance du réseau ETH

Le ratio de levier estimé est également quelque chose qui soutient les perspectives haussières à court terme, mais avertit les investisseurs d’être prudents. Cet indice oscille autour de 0,158, un niveau record, indiquant que de nombreux investisseurs prennent des risques élevés, ce qui pourrait conduire à un crash éclair catastrophique si les choses prennent une tournure.

Ratio de levier estimé de l’ETH

Si le prix de l’Ethereum ne parvient pas à rebondir sur le niveau de support hebdomadaire à 3 061 $, il y a de fortes chances qu’il le franchisse et revisite la barrière suivante à 2 712 $, pour ensuite récupérer la liquidité d’arrêt de vente en dessous. Si ETH produit une clôture quotidienne en dessous de 2 636 $, cela créera un plus bas plus bas, invalidant complètement la thèse haussière. Ce développement pourrait ouvrir la possibilité d’un nouveau crash, permettant à ETH de retester le niveau de 2 440 $.