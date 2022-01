La correction en cours du marché des crypto-monnaies touche-t-elle à sa fin ? | Cryptomonnaie

La nouvelle semaine a commencé avec une nouvelle correction du marché, les 10 meilleures pièces se trouvant dans la zone rouge.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

BTC/USD

Le prix du Bitcoin (BTC) a baissé de près de 2% depuis hier.

Graphique BTC/USD par TradingView

La crypto principale s’est fixée en dessous de la ligne verte de support à 41 967 $, ce qui signifie que les traders contrôlent la situation pour le moment. Le pouvoir des vendeurs est également confirmé par l’augmentation du volume des échanges.

Si cette pression continue et que le BTC tombe en dessous de la barre des 40 000 $, il y a un changement avec un prix d’environ 35 000 $ sous peu.

Bitcoin se négocie à 40 745 $ au moment de la publication.

ETH/USD

Ethereum (ETH) est le plus grand retardataire de la liste, chutant de 2,92%.

Graphique ETH/USD par TradingView

Malgré la baisse, Ethereum (ETH) a fait une fausse cassure du niveau de support à 2 897 $. Jusqu’à ce que le taux se situe au-dessus, les traders ont une chance de saisir l’initiative et d’essayer de restaurer la tendance haussière.

Cependant, si la bougie quotidienne se fixe en dessous de la barre psychologique de 3 000 $, il pourrait y avoir une forte baisse à 2 410 $ au cours des prochaines semaines.

Ethereum se négocie à 3 008 $ au moment de la publication.

XRP/USD

XRP a également suivi la baisse de BTC et ETH, perdant 2,61% de sa part de prix au cours des dernières 24 heures.

Graphique XRP/USD par TradingView

Cela dit, le trading latéral reste un scénario plus probable pour les jours à venir car le prix se situe dans la large fourchette entre le support à 0,652 $ et la résistance à 1,01 $. Actuellement, le prix est plus proche du support, et si le niveau est cassé , la baisse pourrait conduire le XRP à 0,50 $ bientôt.

XRP se négocie à 0,7278 $ au moment de la publication.