Le prix de Crypto.com plonge de 20% en une semaine alors que le régulateur britannique de la publicité interdit deux publicités | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a enregistré des pertes de 4% au cours des dernières 24 heures et plus de 20% en une semaine au milieu de l’annonce de l’interdiction.

La Advertising Standards Authority du Royaume-Uni a interdit deux publicités de Crypto.com et les a jugées trompeuses et irresponsables.

Les analystes prédisent une nouvelle baisse du prix de Crypto.com alors que le jeton forme des creux plus bas.

Le CRO du jeton natif de Crypto.com a subi une baisse de prix au cours de la semaine dernière. Le prix de Crypto.com a affiché des pertes pendant quatre semaines consécutives. Deux des publicités de la bourse ont été interdites par l’autorité britannique de la publicité.

Le prix de Crypto.com a plongé en réponse à l’interdiction des publicités

Le régulateur britannique de la publicité, l’Advertising Standards Authority (ASA), a interdit deux des publicités de Crypto.com, les qualifiant de trompeuses et d’irresponsables. Le régulateur s’est dit préoccupé par le fait que Crypto.com encourageait les utilisateurs à acheter de la crypto-monnaie à l’aide d’une carte de crédit.

Les achats effectués à l’aide d’une carte de crédit entraîneraient un taux d’intérêt plus élevé et d’autres frais, encourageant ainsi les investisseurs à prendre des risques élevés. Le régulateur était d’avis que les publicités de la bourse pourraient profiter de l’inexpérience et de la crédulité des investisseurs.

Le régulateur a critiqué les bourses qui profitent des investisseurs et ne répertorient pas les risques impliqués dans les publicités pour leurs produits et services.

Les analystes crypto de la chaîne YouTube Business with Brian pensent que le prix de Crypto.com pourrait poursuivre sa tendance à la baisse. Le prix de Crypto.com a affiché des pertes de manière constante au cours des 30 derniers jours. Les analystes notent qu’un renversement de tendance est susceptible de se produire si nous confirmons le prix actuel de 0,45 $ comme un plus bas.

Le prix de Crypto.com pourrait rebondir à partir de 0,45 $ s’il est considéré comme un niveau bas. Cependant, le prix du jeton devrait poursuivre sa tendance.

Malgré la baisse du prix de Crypto.com, les données en chaîne et hors chaîne sur la blockchain Cronos révèlent qu’une majorité de détenteurs de jetons sont actuellement rentables.