Associated Press lance la plateforme NFT de photographie basée sur Polygon | Cryptomonnaie

L’Associated Press (AP) lance un marché de jetons non fongibles (NFT) où les collectionneurs pourront acheter des photographies tokenisées sur la plate-forme d’information mondiale.

La collection initiale de NFT comprendra des photographies de sujets comme l’espace, le climat et la guerre de photojournalistes AP. Ils seront publiés sur plusieurs semaines à partir du 31 janvier à des prix variables, selon le site Web de la place de marché.

Les photographies seront créées en tant que NFT sur le réseau de mise à l’échelle de la couche deux Ethereum, Polygon. La plate-forme prendra en charge les transactions secondaires utilisant des cartes de débit ou de crédit, et les paiements en Ethereum.

Le marché est construit par Xooa, une plate-forme d’infrastructure blockchain spécialisée dans la création de « marchés NFT en marque blanche pour les marques et les propriétaires de propriété intellectuelle ».

Le responsable des marchés chez Xooa, Zach Danker-Feldman, a déclaré que le partenariat servirait de « connexion puissante entre le monde virtuel et le monde réel ».

Le fournisseur de portefeuille crypto Metamask est également pris en charge, avec de futures collaborations avec Fortmatic, Binance et Coinbase sur les cartes. Les fonctionnalités supplémentaires à venir incluront « retraits vers d’autres marchés », « capacités de médias sociaux », « nouveaux concepts de contenu » et « avantages hors chaîne » pour les détenteurs de NFT.

Une fois toutes les deux semaines, il y aura un « Pulitzer Drop », qui comprendra des photographies lauréates du prix Pulitzer. Chaque NFT comprendra les métadonnées détaillées de la photographie, telles que l’heure, la date, le lieu, l’équipement et les paramètres techniques utilisés pour la photographie.

Selon une annonce de l’AP, les fonds provenant des ventes du NFT seront réinvestis dans le financement du journalisme de l’AP. L’Associated Press est une coopérative d’information à but non lucratif fondée il y a 175 ans à New York. Bien que la plate-forme autorise les ventes sur le marché secondaire, elle facturera des frais élevés de 10 %.

Ce n’est pas la première incursion de l’agence de presse dans la technologie blockchain. En octobre 2021, l’AP s’est associée à Chainlink Labs pour garantir que toutes les données de ses journaux et diffuseurs américains seraient vérifiées par cryptomonnaie.

En 2020, l’AP a utilisé les blockchains Ethereum et EOS pour publier les résultats de l’élection présidentielle. De plus, en 2018, il s’est associé à la startup de journalisme basée sur la blockchain Civil pour faciliter ses plans de suivi de l’utilisation du contenu et de sécurisation des droits de propriété intellectuelle.

L’AP n’est pas la seule organisation de presse à s’intéresser aux utilisations potentielles de la blockchain dans l’industrie du journalisme. En juin 2021, CNN a lancé son projet NFT « Vault by CNN : Moments That Changed Us. » La collection symbolisait une série de « moments d’actualité » historiques issus des 41 ans d’histoire de la société d’information.