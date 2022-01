Prédiction de prix MATIC : Potentiel de hausse du Polygon plafonné à 13 % | Cryptomonnaie

Le prix MATIC montre une dynamique haussière malgré le fait qu’il soit coincé entre le SMA de 50 jours et le SMA de 100 jours.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Polygon connaisse une augmentation temporaire de 13% à 2,43 $, où il fera face à un moment décisif.

Un chandelier de six heures proche de la SMA de 100 jours à 1,91 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du MATIC est dans une situation difficile en raison de ses hausses au cours de la dernière semaine de décembre 2021. Bien que Polygon puisse connaître une tendance à la hausse, les traders seront confrontés à une barrière de résistance extrêmement résistante qui arrêtera probablement Polygon dans son élan.

Prix ​​MATIC prêt pour un retour mineur

Le prix du MATIC a atteint un sommet plus élevé le 27 décembre 2021, à 2,93 $, ce qui se trouve également être le sommet historique. Cette montée en puissance n’a pas réussi à se maintenir, ce qui a conduit à une forte correction qui a traversé la zone de demande, s’étendant de 2,43 $ à 2,63 $, la transformant en un disjoncteur.

Depuis qu’il a atteint son plus haut historique, Polygon s’est effondré de 27% à son niveau actuel de 2,12 $, coincé entre la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours à 2,19 $ et la SMA de 100 jours à 1,91 $. Le prix du MATIC a rebondi sur le niveau de support hebdomadaire à 1,94 $ et se dirige vers le SMA à 50 jours, qui pourrait évoluer vers une tendance haussière de 10 % à 2,35 $. Au-delà de ce niveau, Polygon pourrait retester le disjoncteur, s’étendant de 2,43 $ à 2,63 $, portant la montée totale à 13%.

Cependant, les participants au marché doivent noter que le prix MATIC sera probablement rejeté à ladite barrière, ce qui conduira à un nouveau test de la SMA à 50 jours à 2,19 $ avant de décider d’un biais directionnel.

Graphique MATIC/USDT sur 6 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock, qui montre des barrières de résistance inexistantes jusqu’à 2,48 $, soutient cette tendance haussière à court terme à 2,42 $ pour le prix MATIC.

Le seul groupe significatif d’investisseurs sous-marins s’étend de 2,82 $ à 2,21 $. Ici, environ 55 510 adresses qui ont acheté 451,84 millions de jetons MATIC à un prix moyen de 2,48 $ sont « hors de la monnaie ».

Par conséquent, une entrée sur ce territoire pourrait amener ces investisseurs sous-marins à vouloir atteindre l’équilibre, provoquant une augmentation de la pression vendeuse, expliquant le rejet du disjoncteur expliqué ci-dessus.

MATIC GIOM

La métrique de croissance du réseau de Santiment, qui a chuté d’environ 46% depuis le sommet historique de 2,93 $ le 27 décembre 2021, explique davantage le problème dans lequel se trouve Polygon. Cet indice en chaîne mesure le nombre de nouvelles adresses rejoignant le réseau et peut indiquer si le projet gagne du terrain ou le perd.

Pour Polygon, la croissance du réseau est passée de 4 693 à 2 535, ce qui représente une baisse nette, suggérant que les investisseurs ne sont pas intéressés par le prix MATIC aux niveaux actuels.

Développement du réseau MATIC

Si le prix MATIC produit une clôture de chandelier de six heures en dessous de la SMA de 100 jours à 1,91 $, cela invalidera la thèse haussière. Ce développement ouvre la voie à Polygon pour retester le SMA de 200 jours à 1,56 $.