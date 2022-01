Un rapport du gouvernement suggère de resserrer les réglementations sur les guichets automatiques crypto | Cryptomonnaie

Le rapport du GAO a recommandé que l’IRS et le FinCEN travaillent ensemble pour resserrer les exigences d’enregistrement pour les kiosques crypto, dont l’utilisation croissante est liée aux augmentations du trafic d’êtres humains et de drogue.

L’utilisation de paiements crypto pour faciliter le trafic illégal d’êtres humains et de drogue est en augmentation, et le Government Accountability Office (GAO) blâme les kiosques crypto.

Dans une nouvelle étude publiée lundi, le GAO – une agence gouvernementale qui fournit des services d’audit et d’enquête au Congrès – a souligné que les kiosques, également appelés guichets automatiques crypto, étaient en partie responsables de cette augmentation car les machines sont moins réglementées que les échanges et transactions crypto. plus difficile à tracer.

« Comme [crypto] l’utilisation du marché se développe, les responsables du FBI ont déclaré qu’ils s’attendaient à une augmentation de l’utilisation des kiosques de monnaie virtuelle à des fins illicites, y compris pour le trafic d’êtres humains et de drogue », indique le rapport.

L’agence a suggéré que l’IRS et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) devraient travailler ensemble et prendre une main plus ferme dans la réglementation des kiosques.

Le rapport a examiné l’utilisation de crypto-monnaies dans les opérations de trafic mondiales et la manière dont les agences américaines, notamment le US Postal Service (USPS), l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et l’Internal Revenue Service (IRS) luttent contre l’augmentation de la criminalité facilitée par la cryptomonnaie.

Le GAO a également examiné les défis auxquels les agences sont confrontées dans la lutte contre la criminalité crypto, constatant qu’un manque généralisé d’informations, en particulier sur les kiosques crypto (souvent appelés guichets automatiques crypto), interférait avec la capacité des forces de l’ordre à identifier et arrêter les criminels.

Les conclusions du GAO selon lesquelles la criminalité crypto est en augmentation sont en contradiction avec un nouveau rapport de la société de recherche sur la cryptomonnaie Chainalysis, qui a révélé que bien que la criminalité crypto augmente en volume, elle a atteint un niveau record en pourcentage de toutes les transactions blockchain en 2021. En d’autres termes, à mesure que les crypto-monnaies sont devenues plus courantes, la criminalité crypto continuera d’augmenter, mais la croissance des transactions crypto hors carte dépasse les activités illicites.

Traite des êtres humains

Le rapport du GAO a révélé que la cryptomonnaie peut être utilisée comme méthode de paiement pour la traite des êtres humains – le terme générique désignant à la fois le trafic de main-d’œuvre et le trafic sexuel – mais est plus courante dans les paiements aux trafiquants du sexe.

Citant des recherches de Polaris, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui cherche à mettre fin à la traite des êtres humains, le rapport du GAO indique que sur 40 grands « marchés du sexe commerciaux » en ligne qui « peuvent être utilisés pour faciliter la traite à des fins sexuelles », plus de la moitié (23 sur 40) acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement.

L’adoption croissante des paiements cryptés pour les marchés du sexe en ligne peut, selon le GAO, être attribuée aux difficultés d’accepter les paiements par carte de crédit et de débit – quelque chose qui a été vu l’année dernière lorsque le service d’abonnement à du contenu axé sur le sexe OnlyFans a décidé d’interdire la pornographie après avoir affronté pression des banques. La décision a finalement été annulée après que OnlyFans a reçu une réaction publique de la part des fans.

Trafic de drogue

Le rapport du GAO indique qu’après la disparition du marché en ligne du dark web Silk Road en 2013, le marché global du dark web pour les drogues illégales est devenu plus stable et plus difficile à détecter pour les forces de l’ordre en raison de la prolifération de marchés plus petits.

« Lorsque les forces de l’ordre ferment un marché, les criminels peuvent facilement déplacer leurs opérations vers d’autres marchés établis », lit-on dans le rapport du GAO.

Cela ne signifie pas que le gouvernement n’est pas en mesure de saisir les cryptos utilisées dans le trafic de drogue. Rien qu’en 2021, l’IRS a saisi 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaies, dont 1 milliard de dollars était lié à Silk Road.

Au cours de son enquête, le GAO a découvert que, sur toutes les enquêtes de l’ICE impliquant la cryptomonnaie, 36% étaient liées au trafic de drogue. Pour l’IRS, un quart de ses enquêtes crypto étaient liées à la drogue. Et pour l’USPS, 85% des saisies crypto de l’agence impliquaient le trafic de drogue.

Blanchiment d’argent

Selon le rapport du GAO, les cartels de la drogue et les organisations criminelles transnationales (TCO) « utilisent de plus en plus la monnaie virtuelle en raison de son anonymat perçu et comme une méthode plus efficace pour déplacer de l’argent à travers les frontières internationales ».

Bien que le rapport souligne que les méthodes les plus courantes de blanchiment d’argent – la contrebande d’argent en vrac et le blanchiment d’argent basé sur le commerce – n’ont pas changé, la cryptomonnaie devient un moyen plus courant de déplacer de l’argent à travers les frontières sans attirer l’attention des forces de l’ordre.

Le GAO a attribué la popularité croissante du blanchiment d’argent par cryptomonnaie aux kiosques moins réglementés, qui offrent davantage de fonctionnalités améliorant l’anonymat.

« Les passeurs d’argent déposent de gros volumes d’argent provenant des produits de la drogue illégale dans un kiosque pour convertir la valeur en monnaie virtuelle », indique le rapport. « Une fois que les produits illicites sont sous cette forme, les fonds peuvent facilement être transférés vers le portefeuille d’un autre utilisateur de monnaie virtuelle, réduisant ainsi le risque associé au transport de devises en vrac. »

S’attaquer aux kiosques

Le problème spécifique du GAO avec les kiosques crypto est que, bien que les opérateurs de kiosques doivent s’inscrire auprès du FinCEN, ils n’ont pas à mettre régulièrement à jour un organisme d’application de la loi sur l’emplacement de leurs kiosques. Cela « limite la capacité des agences fédérales à identifier les kiosques dans les zones qui ont été désignées comme à haut risque pour les crimes financiers ».

En renforçant la réglementation de ces kiosques crypto, le GAO pense que les forces de l’ordre seront en mesure d’obtenir de meilleures informations et d’être mieux en mesure d’identifier les « transactions potentiellement illicites ».

Le GAO a fourni deux recommandations à l’IRS et au FinCEN sur la manière d’améliorer la réglementation des kiosques crypto.

Le rapport a suggéré que le directeur du FinCEN et le commissaire de l’IRS examinent simultanément les exigences d’enregistrement des entreprises de services monétaires (MSB) pour les kiosques crypto et autres échanges, et envisagent de nouvelles exigences pour les opérateurs de kiosques à mettre régulièrement à jour les forces de l’ordre sur les adresses physiques de leurs kiosques.

Selon le GAO, l’IRS et le FinCEN ont souscrit aux recommandations.