Le prix de Solana envisage des gains de 25% alors que SOL arrive à un point d’inflexion | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a chuté de près de 31% au cours des huit derniers jours, retestant le SMA de 200 jours à 135,16 $.

Une reprise au-dessus du niveau de résistance hebdomadaire à 135,71 $ déclenchera probablement une hausse de 25 % à 169,79 $.

Un chandelier de quatre heures proche de 115,51 $ invalidera la thèse haussière de SOL.

Le prix de Solana a connu une baisse considérable au cours de la semaine dernière alors que les marchés de la cryptomonnaie continuent de saigner. Bien que cette descente puisse sembler baissière, elle a permis à SOL d’atteindre un point d’inflexion, lui permettant ainsi de faire son retour.

Le prix de Solana semble prêt pour un rallye de reprise

Le prix de Solana a perdu environ 31% depuis le 2 janvier et semblait établir une base à un niveau de support hebdomadaire – 135,71 $. Cependant, la vente massive d’hier a poussé SOL en dessous de ladite barrière et bien en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours à 135,16 $.

Les investisseurs doivent noter que le niveau de support hebdomadaire et le SMA de 200 jours se situent dans la zone de demande quotidienne, s’étendant de 115,51 $ à 144,70 $. Par conséquent, ce groupe de niveaux de soutien est une forte confluence qu’il est peu probable que les traders maintiennent une brèche.

Par conséquent, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix de Solana démarre une tendance à la hausse de 25% pour retester la limite inférieure d’une zone d’approvisionnement quotidienne, allant de 169,79 $ à 179,19 $. Le plus haut du 6 janvier à 154,32 $ pourrait constituer un blocus temporaire, mais les traders sont susceptibles de le franchir.

Dans certains cas, le prix Solana pourrait retester le niveau de résistance hebdomadaire à 174,37 $ présent à l’intérieur de la zone d’approvisionnement quotidienne, portant la hausse totale de 25% à 28%.

Graphique SOL/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Solana, un chandelier de quatre heures proche de la limite inférieure de la zone de demande quotidienne à 115,51 $ créera un plus bas plus bas. Cette évolution faussera les chances en faveur des traders et invalidera la thèse haussière de SOL. Dans cette situation, le prix de Solana pourrait revoir le niveau de support de 110,35 $.