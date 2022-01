First Mover Asia : Bitcoin en dessous de 40k$ avant de regagner du terrain ; chute des altcoins | Cryptomonnaie

Les baisses ont suivi les pertes de la bourse américaine, les investisseurs anticipant la poursuite de l’agressivité de la Réserve fédérale américaine.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché : Bitcoin est tombé brièvement en dessous de 40 000 $ alors que les actions américaines continuaient de baisser grâce à une Réserve fédérale nouvellement belliciste.

Des prix

Bitcoin (BTC): 41 797 $ -0,2%

Éther (ETH) : 3 077 $ -2,6 %

Marchés

S&P 500 : 4 670 $ -0,1 %

DJIA : 36 068 $ -0,4 %

Nasdaq : 14 942 $ + 0,05 %

Or : 1 801 $ +0,3%

Le marché bouge

Le bitcoin a de nouveau chuté lundi pendant les heures de négociation aux États-Unis après une petite reprise au cours du week-end. Le mouvement baissier des prix est intervenu après que les pertes du marché boursier américain se sont aggravées alors que les investisseurs se préparent aux actions d’une Réserve fédérale plus belliciste.

La crypto-monnaie la plus appréciée est tombée brièvement en dessous de 40 000 $ au petit matin avant de revenir au-dessus de 41 000 $. Au moment de la publication, le bitcoin changeait de mains à plus de 41 500 $, en baisse d’environ 1% au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinDesk.

La semaine dernière, les prix de la plus ancienne crypto-monnaie ont chuté pendant six jours consécutifs après que les minutes de la Fed ont révélé que les décideurs avaient discuté de hausses agressives des taux d’intérêt ainsi que d’un rythme plus rapide pour normaliser son bilan.

« Le resserrement des conditions financières devrait avoir un impact négatif sur les actifs à risque tels que les actions et la crypto, car ils deviennent moins attrayants que les obligations refuges », a écrit lundi la société de données de trading crypto Kaiko dans sa newsletter hebdomadaire.

Selon Kaiko, l’impact de la réunion de la Fed de décembre a fait grimper la corrélation entre le bitcoin et les actifs traditionnels au plus haut depuis plus d’un an.

(Kaïko)

« La réunion de décembre de la Réserve fédérale a eu un fort impact sur les marchés financiers mondiaux, les traders réagissant rapidement à la perspective d’un resserrement monétaire », a écrit Kaiko. « Pendant la volatilité, le bitcoin s’est fortement comporté comme un actif à risque. »

Après le bitcoin, la plupart des principales crypto-monnaies étaient également dans le rouge lundi. L’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a chuté en dessous de 3 000 $ à un moment donné avant de revenir au-dessus de 3 000 $.

Le point de vue du technicien

Bitcoin s’est stabilisé au-dessus du support de 40 000 $; résistance près de 45 000 $

Le graphique des prix sur quatre heures du Bitcoin montre le support/la résistance avec le RSI en bas (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

La pression de vente du Bitcoin (BTC) commence à s’atténuer après la baisse des prix de la semaine dernière. La crypto-monnaie maintient un support à court terme à environ 40 000 $, bien que la hausse semble limitée à près de 43 000 $ à 45 000 $.

BTC a baissé d’environ 2% au cours des dernières 24 heures, bien que l’action des prix ait été assez modérée au cours des derniers jours.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures augmente depuis les niveaux de survente, qui précèdent généralement un bref rebond des prix. Sur le graphique journalier, le RSI est le plus survendu depuis le 10 décembre.

La dynamique haussière s’est affaiblie compte tenu de la longue tendance baissière de la BTC sur deux mois. Cela signifie que les vendeurs pourraient rester actifs autour des niveaux de résistance.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (12 h 30 UTC) : importations et exportations d’Australie (nov. MoM)

8h30 HKT/SGT (12h30 UTC) : Ventes au détail en Australie (Nov. MoM)

8h30 HKT/SGT (12h30 UTC) : balance commerciale de l’Australie (Nov. MoM)

13 h HKT/SGT (5 h UTC) : indice économique avancé du Japon (Mov. MoM)

23h HKT/SGT (15h UTC) : le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, témoigne devant le Congrès