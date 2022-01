Chainlink surperforme tandis que les marchés plus larges s’orientent, LINK vise un retour à 35 $ | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink repousse toutes les tentatives de vente et pousse en avant.

Une zone de rupture critique à venir pourrait déclencher un rallye de 25%.

La résistance à court terme menace le récent rallye, mais les traders n’ont pas montré de force.

L’action des prix Chainlink continue de surpasser toutes les autres principales crypto-monnaies. Avec Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies à capitalisation boursière majeure subissant des pertes intrajournalières de plus de 5 à 6%, Chainlink a été la seule valeur aberrante avec une dynamique haussière.

Le prix du maillon de chaîne fait face à une résistance à 30 $

Le prix du maillon de chaîne a été arrêté près de la zone de valeur de 29 $ à 30 $ au cours des deux derniers jours. Malgré une clôture haussière au-dessus du nuage et la réalisation d’une configuration idéale de cassure haussière Ichimoku sur le graphique journalier, le graphique hebdomadaire Ichimoku montre pourquoi les acheteurs voient des difficultés à passer au-dessus de la fourchette de 30 $.

Les retracements hebdomadaires Senkou Span A, Senkou Span B et 61,8% de Fibonacci se partagent la zone de valeur de 30 $. Ces trois niveaux de prix créent une résistance à court terme empêchant le prix de Chainlink de monter. Cependant, il y a un Kumo Twist qui se produit la semaine prochaine. Les Kumo Twists sont souvent référencés comme des cycles temporels qui peuvent créer des hauts et des bas importants pour les swings majeurs/mineurs. Cependant, ils représentent aussi le point le plus faible d’un Cloud.

Graphique Ichimoku hebdomadaire LINK/USDT

Lorsque l’action des prix passe par un Kumo Twist, le comportement qui en résulte est souvent dramatique. C’est presque comme si les Kumo Twists agissait comme une sorte d’accélérateur ou d’augmentation du prix. Cela signifie que pour le prix Chainlink, le comportement attendu pour le prix serait un lancement robuste plus élevé. Si les traders peuvent effectuer une clôture quotidienne ou hebdomadaire au niveau de 29 $, cela générera probablement suffisamment d’élan pour propulser le prix de Chainlink dans la zone de valeur de 35 $.