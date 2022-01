Axie Infinity pourrait chuter de 36% supplémentaires si AXS ne détient pas 70 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity fait du surplace au-dessus du support final avant qu’AXS ne tombe au niveau de 46 $.

Les énormes écarts dans le profil de volume montrent des risques énormes à mesure que AXS baisse.

Le potentiel de hausse demeure mais est probablement limité.

Le prix d’Axie Infinity continue de baisser alors que les prises de bénéfices se poursuivent dans le métaverse et l’espace des jetons de jeu. De plus, les craintes, les incertitudes et les doutes plus larges du marché des crypto-monnaies pèsent sur l’évolution des prix à court terme.

Le prix d’Axie Infinity est en passe d’atteindre 46 $, mais des effondrements de prix encore plus bas et plus paralysants pourraient se produire

Le prix d’Axie Infinity est sur le fil du couteau. Du point de vue du système Ichimoku Kinko Hyo, il n’y a pas de support pour AXS sur le graphique hebdomadaire jusqu’à ce que le Chikou Span baisse pour tester les corps des chandeliers, le plus proche maintenant à 43 $. Par conséquent, 43 $ est l’endroit où le retracement de Fibonacci à 38,2 % existe également.

Le point de contrôle du volume à 71 $ est actuellement le seul niveau de support technique principal pour le prix Axie Infinity. Tout mouvement en dessous de cette valeur sera rapide. Cependant, le profil de volume avertit que 46 $ peut ne pas être aussi favorable qu’interprété.

Le profil de volume affiche deux nœuds principaux à volume élevé. Le premier est l’endroit où Axie Infinity se négocie actuellement et le point de contrôle du volume à 71 $. Le nœud à volume élevé suivant n’apparaît qu’à 12 $. Un passage à 12 $ n’est pas probable, mais l’immense écart entre les deux nœuds à volume élevé devrait avertir les commerçants de la faiblesse de l’action des prix AXS si 70 $ échouent.

Graphique Ichimoku hebdomadaire AXS/USDT

Si les perspectives baissières à court terme doivent être invalidées, les traders devront alors rallier Axie Infinity à une clôture au-dessus du Kijun-Sen à 90 $.