MATIC pourrait remonter à 2,50 $ s’il dépasse ce niveau de résistance | Cryptomonnaie

Le prix MATIC teste la cassure sous la ligne de tendance inférieure d’un biseau ascendant.

Le fait de ne pas revenir à l’intérieur du biseau haussier confirmerait probablement la cassure et déclencherait une vente massive.

Un mouvement réussi au-dessus de la résistance générerait un puissant piège à traders.

L’action des prix MATIC est tombée en dessous de la ligne de tendance inférieure d’un coin haussier vendredi dernier. Ce mouvement était la première clôture en dessous de ce schéma depuis sa découverte en septembre 2021. En conséquence, des opportunités commerciales pour les deux côtés du marché sont désormais présentes.

Le prix MATIC doit revenir et clôturer au-dessus de la zone de valeur de 2,20 $ pour empêcher les traders d’une cassure baissière

Le prix MATIC est dans une situation difficile. La clôture de samedi a contribué à une activité plus baissière et a poussé MATIC à la première clôture en dessous du nuage quotidien depuis le 27 novembre 2021. Cependant, les traders ont évité toute nouvelle pression de vente avec une pression d’achat intense dimanche pour clôturer MATIC plus haut de près de 7% et à une clôture au-dessus du nuage – mais juste en dessous de la ligne de tendance inférieure du biseau ascendant.

Il existe une configuration longue théorique sur le graphique à points et chiffres d’inversion de 0,01 $/3 cases pour le prix MATIC. La configuration longue est un ordre stop d’achat à 2,16 $, un ordre stop à 2,12 $ et un objectif de profit à 2,30 $. L’entrée est basée sur la cassure au-dessus d’un triple sommet et l’encolure d’un motif tête et épaules inversé. L’idée commerciale représente une récompense de 3,5:1 pour la configuration du risque. Les objectifs de profit projetés placeraient MATIC confortablement à l’intérieur de la configuration en coin haussier sur le graphique en chandeliers journalier.

MATIC/USDT 0,01 $ sur 3 boîtes, point d’inversion et graphique des chiffres

La configuration longue théorique est invalidée si l’idée courte ci-dessous est déclenchée en premier.

Si la résistance contre la ligne de tendance inférieure se maintient et que le prix du MATIC commence à baisser, il existe une fantastique opportunité courte. La configuration courte hypothétique est un ordre stop de vente à 1,98 $, un stop loss à 2,17 $ et un objectif de profit à 1,40 $. De plus, la clôture quotidienne doit être égale ou légèrement inférieure à l’entrée de 1,98 $. Si la configuration courte est déclenchée, elle remplira toutes les conditions requises pour une configuration idéale de cassure baissière Ichimoku – une entrée qui laisse présager une baisse significative vers de nouveaux plus bas de trois mois.

Graphique Ichimoku journalier MATIC/USDT

La configuration courte est invalidée si le prix MATIC atteint 2,50 $ avant l’entrée déclenchée.