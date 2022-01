Polygon (MATICUSD) devrait connaître une nouvelle baisse à court terme | Cryptomonnaie

Polygon (anciennement Matic Network, MATICUSD) est une solution de mise à l’échelle de couche 2 soutenue par Binance et Coinbase. Le projet vise à stimuler l’adoption massive des crypto-monnaies en résolvant les problèmes d’évolutivité sur de nombreuses blockchains. Polygon combine le Plasma Framework et l’architecture blockchain de preuve de participation.

Graphique journalier MATICUSD

MATICUSD a commencé un rallye à partir du plus bas du 20 juillet 2021. De là, nous pouvons voir 5 vagues former une structure diagonale principale se terminant le 27 décembre. (Si vous souhaitez en savoir plus sur la théorie des vagues d’Elliott, veuillez suivre ces liens : Elliott Wave Education et Elliott Wave Theory). Wave ((1)) a clôturé une structure impulsionnelle à 1,7991. Ensuite, MATICUSD a corrigé en 3 oscillations créant une structure en zigzag, terminant la vague ((2)) à 1,0148. Un autre rallye a repris à partir de la vague d’achèvement basse ((3)) à 2,2200 et un nouveau repli faisant une correction plate a terminé la vague ((4)) à 1,4446. Ensuite, la dernière poussée plus haut a créé une structure diagonale de fin et a terminé la vague ((5)) et la vague I de la diagonale principale à 2,9249.

Fin décembre, la crypto-monnaie a fortement chuté en perdant plus de 15%. Le MATICUSD a continué de baisser, en 3 swings, à 2.0210 et nous avons qualifié ce mouvement de vague ((W)). Ensuite, nous avons vu un rebond se terminer à 2,2919 et redescendre. Nous avons étiqueté le rebond comme vague ((X)) et à partir de là, nous appelons 3 swings plus bas pour dessiner une double structure de correction pour mettre fin à la vague ((Y)) et à la vague II. Pour conclure l’ensemble de la correction en tant que vague II, nous suggérons une zone de 1,5016 à 1,1660 où MATICUSD devrait poursuivre le rallye.