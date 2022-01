Le prix du bac à sable se consolide, les analystes prévoient une nouvelle baisse des prix | Cryptomonnaie

Sandbox a conclu plusieurs partenariats en vue de créer une « mégapole » dans le métaverse.

Sandbox a collaboré avec plus de 165 partenaires et institutions pour dévoiler son métaverse.

Le projet métaverse se prépare pour une nouvelle vente de terrain le 13 janvier 2022.

Les analystes ont prédit une nouvelle consolidation du prix du bac à sable alors que le jeton du métaverse plonge.

Sandbox est l’un des principaux projets GameFi qui a enregistré des gains de plus de mille pour cent au dernier trimestre de 2021. Les analystes ont prédit de nouvelles pertes dans le projet de métaverse.

Le prix du bac à sable pourrait poursuivre sa tendance à la baisse

Après avoir enregistré des gains massifs au dernier trimestre de 2021, le jeton GameFi Sandbox est sur une tendance à la baisse.

Le projet a conclu des partenariats avec plusieurs marques comme The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, CryptoKitties, Atari, Care Bears, The Smurfs, PWC, Hong Kong et le South China Morning Post.

The Sandbox a annoncé le lancement de la région Megacity. L’annonce du monde virtuel de la nouvelle région marquerait le début de la vente officielle des terres au début de la semaine prochaine. L’annonce se lit,

Pour célébrer les nouveaux partenaires, The Sandbox lancera une nouvelle vente LAND le 13 janvier 2022, qui permettra aux joueurs d’acheter des sports de choix à proximité des LAND des partenaires annoncés aujourd’hui.

Les analystes ont noté que Sandbox a été lancé dans un marché baissier et que l’altcoin a été proposé aux investisseurs plus de 400 fois. @LadyofCrypto1, une analyste et commerçante de crypto, note que tous les marchés baissiers ne se ressemblent pas ; cependant, des projets comme Sandbox, Axie Infinity, Rune ont offert entre 400 et 2000 fois des retours.

5/ — BEAR LANCE la suite —$SABLE $AXS $ RUNE et d’autres sont des exemples de projets qui ont été lancés sur des marchés baissiers et ont rapporté 400x à 2000x pour les investisseurs. Tous les lancements d’traders n’y parviennent pas, mais mettre de côté du capital pour acheter ces lancements est intelligent. La clé est d’être patient et de bien choisir. pic.twitter.com/v5yV9xeses – Dame de la crypto (@LadyofCrypto1) 6 janvier 2022

@MacnBTC, analyste et trader, a prédit un énorme déblocage vers le 13 janvier 2022. L’analyste explique que cela pourrait avoir un impact négatif sur le prix du jeton GameFi.