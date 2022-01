Bitcoin dégringole près de la barrière des 40740 | Cryptomonnaie

BTC/USD se négocie en mode glissant depuis le 27 décembree, quand il a atteint la résistance au niveau 52115. Cela dit, à notre avis, le glissement technique important a été la cassure sous 45040 le 5 janviere. Cela a confirmé un prochain plus bas plus bas et la sortie de la fourchette de consolidation dans laquelle la crypto se négociait depuis le 5 décembre.e. Ensuite, la crypto a été interrompue près du niveau 40740, marqué par le plus bas du 29 septembree, mais en gardant à l’esprit qu’il se négocie en dessous de la ligne de support haussière précédente tirée du plus bas du 20 juillete, ainsi qu’en dessous de la ligne baissière tirée du plus haut du 11 novembree, nous verrions des chances décentes de nouvelles baisses.

Cependant, afin d’être plus confiants sur ce front, nous aimerions voir une nette baisse sous l’obstacle des 39400, qui est marqué par le plus bas du 21 septembre.st. Cela pourrait encourager les traders à pousser vers le creux du 25 juillete, à 34440, et s’ils ne veulent pas s’arrêter là, une cassure à la baisse pourrait permettre des extensions vers la zone 29190, qui a servi de plancher temporaire entre le 19 maie et 20 juillete.

En reportant l’attention sur nos oscillateurs quotidiens, nous constatons que le RSI est tombé en dessous de 30 et a continué à baisser, tandis que le MACD se situe en dessous de ses lignes zéro et de déclenchement. Les deux indicateurs détectent une forte vitesse à la baisse et soutiennent l’idée de nouvelles baisses de cette crypto-monnaie, du moins à court terme.

Afin d’abandonner le cas baissier et de commencer à examiner si les traders ont pu prendre le dessus, nous aimerions voir une cassure nette au-dessus de 53350. Le prix serait toujours inférieur à la ligne haussière tirée du plus bas du 20 juillet.e, mais la reprise aurait également confirmé un prochain sommet plus élevé sur le graphique journalier. On s’attendrait alors à des avancées vers le territoire 59340, qui a fourni une résistance entre le 21 novembrest et le 1er décembrest, où une autre cassure pourrait permettre des extensions vers la barrière 62615, marquée par le creux du swing intérieur du 10 novembree.