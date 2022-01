Les experts pensent que le marché baissier de la crypto est là alors que les tendances sociales prédisent un sentiment baissier | Cryptomonnaie

Les données sur les tendances sociales de Santiment confirment que la crypto-monnaie peut être dans un marché baissier officiel.

La mi-mai 2021 était la dernière fois où un sentiment baissier prévalait parmi les investisseurs, impliquant une capitulation.

Les analystes notent que les marchés baissiers des crypto-monnaies sont de plus en plus courts, tout comme les marchés haussiers.

Les analystes pensent que le marché baissier de la crypto-monnaie est arrivé sur la base des tendances sociales et du sentiment des investisseurs. Les partisans soutiennent que le marché baissier actuel est plus court que les précédents.

Les traders pensent que le marché haussier de la crypto est terminé

Sur la base des données de la plateforme de crypto-intelligence Santiment, les tendances sociales des commerçants confirment que les crypto-monnaies sont dans un marché baissier officiel. Le sentiment baissier de la mi-mai 2021 prévaut en 2022 alors que la capitulation des nouveaux investisseurs et traders se poursuit.

@BitBitCrypto, un analyste et commerçant de crypto, est d’avis que le marché baissier est là pour rester. Le lancement d’un fonds négocié en bourse (ETF) de garde en 2022 pourrait alimenter une course haussière et une remontée massive du prix du Bitcoin.

$BTC Vous devez savoir pourquoi nous sommes ici pour comprendre ce qui s’en vient. OMI, le marché baissier est là ; il est là pour rester, mais… pas pour longtemps. Je m’attends à ce qu’un véritable ETF de conservation soit lancé cette année ou au début de l’année prochaine, créant un autre rallye massif au préalable. pic.twitter.com/a3JRbSJubu – Bitbit (@BitBitCrypto) 9 janvier 2022

@TraderMayne, analyste et crypto-trader, estime que certaines remontées de prix se produisent dans un marché baissier. L’analyste note que tout comme les prix des crypto-monnaies n’augmentent pas en ligne droite, ils ne baissent pas non plus de la même manière.

Certains de mes rallyes préférés pour le commerce se sont produits dans un marché baissier. Je ne dis pas que nous sommes dans un marché baissier, peut-être que nous le sommes, mais tout comme les choses ne montent pas en ligne droite, elles ne descendent pas non plus en ligne droite. pic.twitter.com/69gm4HedSY – Mayne (@Tradermayne) 8 janvier 2022

@tedtalksmacro note que les marchés haussiers et baissiers de l’écosystème de la crypto-monnaie sont de plus en plus courts. L’analyste recommande aux traders de s’habituer à l’action des prix liés à une fourchette.

Les marchés baissiers sont de plus en plus courts, mais les marchés haussiers aussi Habituez-vous à l’action des prix liés à la fourchette, les institutions adorent ça – tedtalksmacro (@tedtalksmacro) 9 janvier 2022

Historiquement, les précédents marchés baissiers ont été suivis d’une augmentation à court terme des prix jusqu’à ce que l’incertitude et la peur parmi les commerçants cessent. L’indice Bitcoin Fear and Greed, un indicateur du sentiment des commerçants envers l’actif, indiquait une « peur extrême ». C’est synonyme de marché baissier.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et ont prédit que l’actif risquait de s’effondrer à 37 000 $.