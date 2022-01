Cardano atteint son objectif de planter 1 million d’arbres | Cryptomonnaie

Un effort de restauration utilisant Cardano (ADA) a atteint son premier objectif de planter plus d’un million d’arbres, a déclaré ce week-end la Fondation Cardano, une organisation à but non lucratif qui supervise les développements du réseau Cardano.

« La forêt de Cardano est financée à 100 %, nous avons atteint le cap du million d’arbres. Tous les arbres plantés seront enregistrés sur la blockchain Cardano pour une transparence accrue et serviront de preuve publique des activités de restauration des terres », a déclaré le PDG de la Fondation Cardano, Frederik Gregaard, dans un fil de discussion.

La Fondation s’est associée à la startup crypto Veritree pour l’effort de plantation. Verite utilise la technologie blockchain pour enregistrer la chaîne d’approvisionnement des plantations d’arbres pour ses utilisateurs, permettant un suivi vérifiable de ces activités.

Verite plante un arbre à chaque fois qu’un Cardano est échangé contre un jeton ARBRE. TREE peut à son tour être échangé contre des arbres numériques et des jetons non fongibles (NFT) pendant certains « jours de rachat », la rareté des NFT émis étant basée sur le montant initial de Cardano échangé.

Les NFT sont des actifs numériques qui peuvent représenter la propriété d’éléments tangibles et intangibles uniques sur une blockchain.

Les données transactionnelles montrent que de grandes quantités de Cardano ont été attribuées à l’effort. Un portefeuille a échangé 100 000 Cardano contre 100 000 jetons d’arbre – d’une valeur de plus de 118 000 $ au moment de la rédaction – pour devenir le plus grand donateur de la cause. D’autres grands donateurs ont échangé des montants allant de 5 000 Cardano (5 900 $ au moment de l’impression) à 87 500 Cardano (103 900 $ au moment de l’impression).

Pourquoi planter des arbres ?

L’activité de la forêt de Cardano fait partie d’un effort plus large de Cardano pour devenir une blockchain positive pour le climat.

La technologie Blockchain a fait l’objet de critiques massives ces dernières années en raison de son impact environnemental présumé. Les blockchains s’exécutent sur un réseau mondial d’utilisateurs ou d’organisations qui utilisent leurs ressources informatiques – soit en jalonnant des crypto-monnaies, soit en exécutant des plates-formes minières – pour valider les données et traiter les transactions sur ce réseau.

L’exploitation minière, en particulier, consiste en des systèmes informatiques spécialisés qui résolvent des millions de calculs chaque seconde pour « gagner » des blocs et utilisent d’énormes quantités d’électricité pour continuer à fonctionner. Une telle utilisation des ressources informatiques est jugée inutile par les critiques, qui affirment que les besoins importants en électricité nuisent à l’environnement.

Les blockchains plus récentes comme Cosmos, Terra et Cardano fonctionnent sur un concept de preuve de participation qui repose sur des « stakers » de réseau qui verrouillent leurs jetons sur des nœuds publics pour maintenir la blockchain. On dit que cela est plus respectueux de l’environnement que l’exploitation minière.

Planter des arbres est un pas vers une direction respectueuse de l’environnement. La philosophie est simple : la création de plus d’arbres peut, en théorie, compenser les dommages causés par l’activité humaine dans d’autres parties du monde.

La Cardano Foundation et Veritree n’ont pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication.