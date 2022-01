« Contexte macro le plus haussier en 75 ans » – Cinq choses à surveiller dans Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) commence une nouvelle semaine dans un endroit étrange – un endroit qui ressemble étrangement à l’endroit où il se trouvait à la même époque l’année dernière.

Après ce que diverses sources ont décrit comme 12 mois entiers de « consolidation », BTC/USD est d’environ 42 000 $ – presque exactement là où il était au cours de la deuxième semaine de janvier 2021.

Les hauts et les bas entre les deux ont été importants, mais essentiellement, Bitcoin reste au milieu d’une gamme désormais familière.

Les perspectives varient selon la perspective – certains pensent que de nouveaux sommets historiques sont plus que possibles cette année, tandis que d’autres appellent à de nombreux mois de consolidation.

Avec le sentiment crypto à certains de ses niveaux les plus bas de l’histoire, Cointelegraph examine ce qui pourrait changer le statu quo sur des délais plus courts dans les prochains jours.

40 700 $ seront-ils retenus ?

Bitcoin a connu un week-end éprouvant alors que le dernier d’une série de mouvements brusques à la baisse a vu un soutien de 40 000 $ se rapprocher.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et de TradingView ont montré que le BTC/USD atteignait 40 700 $ sur les principales bourses avant de rebondir, une correction qui s’est maintenue depuis.

Ironiquement, c’est ce même niveau qui était au centre de l’attention le même jour en 2021, qui s’est néanmoins produit pendant ce qui s’est avéré être la phase plus verticale de la récente course de traders de Bitcoin.

En septembre dernier, la concentration a également été ramenée à 40 700 $, ce qui a constitué un tournant après plusieurs semaines de correction, et a finalement vu le BTC/USD grimper à 69 000 $, des sommets historiques.

Maintenant, cependant, les chances d’une panne à la zone des 30 000 $ sont sans réserve plus élevées parmi les analystes.

« La clôture hebdomadaire approche à grands pas », a résumé Rekt Capital à côté d’un graphique avec les niveaux cibles.

« Théoriquement, il y a une chance que $ BTC puisse effectuer une clôture hebdomadaire au-dessus de ~ 43200 $ (noir) pour profiter d’une semaine verte la semaine prochaine. Fermeture hebdomadaire sous ~ 43200 $ cependant et BTC pourrait revoir la zone rouge ci-dessous.

Graphique en bougies annoté BTC/USD. Source : Rekt Capital/Twitter

Bitcoin a finalement clôturé à 42 000 $, puisqu’il a oscillé autour de ce niveau dans ce qui pourrait s’avérer être un soulagement temporaire pour les traders.

« Je pense que le marché atteint un sommet plus bas », a prévu un collègue trader et analyste Pentoshi, ajoutant qu’il pense que 40 700 $ finiront par chuter.

Une cible de plus en plus séduisante, quant à elle, se situe au plancher de 30 000 $ de l’été dernier.

Un consensus se forme sur les perspectives désastreuses pour l’argent

L’image macro de cette semaine est particulièrement compliquée pour les fans d’actifs à risque, Bitcoin et altcoins ne faisant pas exception.

Ce que l’avenir nous réserve, cependant, varie considérablement d’un expert à l’autre.

On considère généralement que la Réserve fédérale des États-Unis commencera à augmenter les taux d’intérêt dans les mois à venir, ce qui rend les investisseurs moins risqués et cause des maux de tête aux crypto-bulls. « L’argent facile », qui a commencé à couler en mars 2020, sera désormais beaucoup plus difficile à trouver.

Le point de vue baissier a été parfaitement résumé par l’ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, dans son dernier article de blog la semaine dernière.

« Oublions ce que croient les investisseurs non-crypto ; ma lecture du sentiment des investisseurs crypto est qu’ils croient naïvement que les fondamentaux de la croissance du réseau et des utilisateurs de l’ensemble du complexe permettront aux actifs crypto de poursuivre leur trajectoire ascendante sans relâche », a-t-il écrit.

« Pour moi, cela présente la configuration d’un grave lavage, car les effets pernicieux de la hausse des taux d’intérêt sur les flux de trésorerie futurs inciteront probablement les spéculateurs et les investisseurs à la marge à vider ou à réduire considérablement leurs avoirs en crypto. »

Cette semaine, les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain pour décembre sont publiées, des chiffres qui alimenteront probablement l’histoire des gains surprises d’inflation.

Hayes est loin d’être le seul à s’inquiéter de ce que la Fed pourrait apporter à la cryptomonnaie cette année, Pentoshi, entre autres, appelant également à la fin temporaire de la course haussière.

«Et la dernière question est, la crypto peut-elle ignorer la Fed si elle décide de tout mettre en œuvre avec une machette déflationniste? J’en doute », a conclu l’analyste Alex Krüeger dans une série de tweets sur la question ce week-end.

« ‘Ne combattez pas la Fed’ s’applique dans les deux sens, de haut en bas. Si la Fed est *trop belliciste* alors Houston, nous avons un problème. »

Il restait quelques optimistes dans la salle. Dan Tapiero, fondateur et PDG de 10T Holdings, a dit à ses abonnés d' »ignorer » la récente déroute et de se concentrer sur une opportunité d’investissement à long terme inchangée.

« La toile de fond macro la plus haussière en 75 ans », a-t-il déclaré.

« Économie en plein essor soutenue par des taux réels négatifs massifs. La Fed n’égalisera jamais les taux avec l’inflation. Restez à l’achat d’actions et de Bitcoin et ETH. Hodl par la volatilité à court terme. Les économies en dollars réels continueront de perdre de la valeur.

Tapiero a mis en évidence les données compilées par Charlie Bilello, fondateur et PDG de Compound Capital Advisors.

Le RSI au plus bas depuis deux ans

Au milieu de la morosité, tout n’indique pas une phase baissière prolongée pour Bitcoin en particulier.

Comme Cointelegraph l’a signalé, les indicateurs en chaîne appellent à une hausse en masse – et le contexte historique sert à soutenir ces demandes.

Cette semaine, c’est l’indice de force relative (RSI) de Bitcoin qui continue de faire la une, atteignant ses plus bas niveaux en deux ans.

Le RSI est une mesure clé utilisée pour déterminer si un actif est « suracheté » ou « survendu » à un prix donné.

Sonder les profondeurs à 42 000 $ suggère qu’un tel niveau est vraiment considéré comme trop extrême par le marché, et un rebond devrait se produire pour l’équilibrer.

En revanche, en janvier dernier, le RSI était au plus haut et, à l’inverse, bien en territoire de « surachat », tandis que le BTC/USD s’échangeait au même prix.

« Le Bitcoin RSI est au plus bas depuis 2 ans au quotidien. Mars 2020 et mai 2021 étaient les derniers. Et les gens deviennent baissiers ici / veulent faire court », a commenté Michaël van de Poppe, un contributeur plein d’espoir de Cointelegraph.

Graphique en bougies sur 1 jour BTC/USD (Bitstamp) avec RSI. Source : TradingView

Cointelegraph a noté des indices haussiers similaires sur le graphique mensuel RSI la semaine dernière.

Le taux de hachage récupère les pertes du Kazakhstan

Un autre incident de la semaine dernière qui se « guérit » déjà vient du domaine des fondamentaux du Bitcoin.

Après avoir atteint de nouveaux sommets historiques au cours des dernières semaines, le taux de hachage du réseau de Bitcoin a pris un coup lorsque les turbulences au Kazakhstan ont compromis la disponibilité d’Internet.

Le Kazakhstan, qui abrite environ 18% du taux de hachage de Bitcoin, s’est depuis stabilisé, permettant au taux de hachage de revenir principalement aux niveaux antérieurs de 192 exahashs par seconde (EH/s).

À un moment donné, jusqu’à 171 EH/s, les réponses à ce qui a pu rappeler à certains l’interdiction d’exploitation minière en Chine en mai dernier semblent avoir augmenté le taux de hachage et préservé une participation record des mineurs.

La difficulté du réseau de Bitcoin, malgré le bouleversement, a tout de même réussi à augmenter légèrement ce week-end et est actuellement sur la bonne voie pour le faire à nouveau lors de son prochain réajustement automatisé dans un peu moins de deux semaines.

Capture d’écran du graphique du taux de hachage Bitcoin en direct. Source : MiningPoolStats

« En hausse pour toujours », a commenté l’analyste de la chaîne Dylan LeClair à propos du mantra classique : « le prix suit le taux de hachage. »

Pour le contexte, la déroute minière de la Chine a fait baisser le taux de hachage de 50 %. Il a fallu environ six mois pour récupérer les pertes.

« Et qu’est-ce qui se passerait si…? »

L’analyste quantitatif PlanB, créateur des modèles de prix BTC basés sur les stocks et les flux, dit depuis longtemps qu’il est grand temps d’inverser la tendance Bitcoin.

Résistant actuellement à un test de ses créations – et à la tempête de critiques sur les réseaux sociaux qui l’accompagne – PlanB reste néanmoins plus optimiste que la plupart en ce qui concerne l’action des prix à moyen et long terme.

« Je sais que certaines personnes ont perdu confiance dans ce marché haussier du bitcoin », a-t-il reconnu ce week-end.

« Cependant, nous ne sommes qu’à mi-chemin du cycle (2020-2024). Et bien que BTC connaisse des turbulences à 1 T, le cluster d’or jaune à S2F60/10T (les petits points noirs correspondent aux données sur l’or 2009-2021) est toujours l’OMI cible. »

Graphique cross-asset stock-flux (S2FX). Source : PlanB/Twitter

Il faisait référence à la valeur stock-flux du Bitcoin, de l’or et d’autres actifs dans le cadre de son modèle d’actifs croisés stock-flux (S2FX), qui prévoit un prix moyen BTC/USD de 288 000 $ au cours de la réduction de moitié actuelle. cycle.

Plus près de nous, cependant, une comparaison plus simplifiée entre Bitcoin ce cycle et ses deux précédents a vu une trajectoire réalisable commençant par un demi-tour maintenant.

Un modèle distinct, le modèle au sol, qui exigeait 135 000 $ par Bitcoin fin décembre, a maintenant été abandonné après avoir échoué à atteindre son objectif pour la première fois en novembre.