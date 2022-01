Cardano Prix Prediction: ADA présente une opportunité longue de 20% | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a pénétré en dessous du niveau de support hebdomadaire à 1,20 $ pour collecter des liquidités.

Une reprise rapide entraînera un gain de 20%, propulsant l’ADA à 1,42 $.

Un chandelier de quatre heures proche en dessous de 1,02 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano se négocie en dessous d’un niveau de support vital depuis un certain temps. Les perspectives baissières à court terme pourraient créer un creux qui pourrait inverser la tendance actuelle. Une récupération au-dessus de ladite barrière sera la clé pour redémarrer une course rapide plus haut.

Le prix de Cardano envisage la reprise

Le prix de Cardano a établi plusieurs creux autour du niveau de support de 1,20 $ le 4 décembre 2021, laissant derrière lui une pléthore de liquidités à l’arrêt en dessous. Le 8 janvier, ADA a franchi cette barrière et collecté les liquidités inexploitées, signalant une manipulation des teneurs de marché.

Une reprise rapide au-dessus de 1,20 $ sera la clé pour lancer une tendance haussière massive, car il s’agit d’un niveau de support plus élevé (hebdomadaire). Les investisseurs peuvent prendre des positions longues au niveau actuel du marché – 1,18 $ et attendre que l’ADA dépasse l’obstacle de 1,20 $.

Le niveau de résistance de 1,35 $ est l’endroit où les traders peuvent commencer à décharger leurs avoirs. Les autres niveaux où les participants au marché peuvent augmenter leurs bénéfices incluent 1,39 $ et 1,42 $. Dans certains cas, le prix Cardano pourrait retester le niveau de résistance hebdomadaire à 1,46 $, coïncidant avec la zone d’approvisionnement de quatre heures, allant de 1,46 $ à 1,52 $.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Pour les traders qui souhaitent minimiser leurs pertes, le stop-loss peut être placé juste en dessous du plus bas du swing du 8 janvier à 1,12 $, ce qui donne une transaction 4RR (risque-récompense). Sinon, le stop-loss peut être placé confortablement en dessous de la limite inférieure de la zone de demande de 1,02 $ à 1,19 $. Cette configuration, cependant, révèle un commerce de 1,55RR.