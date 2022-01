Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les altcoins font un retour alors que BTC tease le renversement | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre des signes d’un processus de creux alors qu’il se négocie autour du niveau de 42 000 $.

Le prix d’Ethereum doit effacer le SMA de 200 jours à 3 431 $ pour se lancer dans une tendance haussière de 15 %.

Le prix d’ondulation manque de volatilité et son potentiel de hausse est plafonné à 0,826 $.

Le prix du Bitcoin oscille autour d’une barrière cruciale se déplaçant latéralement, suggérant qu’un mouvement massif pourrait être au coin de la rue. Ethereum montre déjà la promesse d’un rallye de récupération tandis que XRP se relâche. Certains altcoins montent déjà plus haut, montrant force et optimisme.

Le prix du Bitcoin se positionne pour une montée rapide

Le prix du Bitcoin est bloqué autour du niveau de 42 000 $ depuis près d’une semaine. Le gros crypto pourrait former un fond après avoir plongé pour la troisième fois dans le pool de liquidités en dessous de 41 492 $. Ce swing bas pourrait déclencher une tendance haussière qui pénètre au-dessus du plancher de support mentionné ci-dessus.

Le rallye qui en résulte vise à retester la barrière de résistance de 45 678 $ après une ascension de 10 %. Dans certains cas, la montée en puissance pourrait s’étendre à 48 027 $ ou à la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours à peu près au même niveau.

Au total, BTC pourrait gagner 15% si le scénario haussier susmentionné se réalisait.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Alors que les choses semblent bonnes pour le prix du Bitcoin, une ventilation de la limite inférieure du pool de liquidités à 39 057 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière. Ce développement pourrait encore faire chuter le BTC à 30 000 $.

Le prix de l’Ethereum se prépare à un rallye de soulagement

Le prix d’Ethereum suit les étapes de Bitcoin et oscille actuellement autour de la barrière de 3 153 $. Bien que l’ETH se soit rétabli au-dessus de lui, il y a une chance qu’il puisse le trancher pour produire un autre swing bas, achevant ainsi son processus de creux.

Cette évolution de l’ETHi est susceptible de déclencher une tendance haussière à 3 629 $, constituant une augmentation de 15 %, suivant de près la BTC. Dans certains cas, le rallye pourrait franchir la barrière de résistance immédiate et tenter de franchir l’obstacle de 3 852 $ et les liquidités restant au-dessus. Cumulativement, l’ETH pourrait voir des gains potentiels de 22% si le scénario optimiste se réalise.

Graphique ETH/USD sur 6 heures

Indépendamment de l’optimisme, le prix d’Ethereum doit franchir la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours à 3 431 $ pour réaliser son ascension de 22%. Un échec pourrait entraîner un crash de 6% au niveau de support de 2 963 $.

Un chandelier de six heures proche de cette barrière créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière. Ce swing bas pourrait être à l’origine d’un mouvement à la baisse qui fait baisser l’ETH à 2 764 $.

Le prix d’ondulation atteint son objectif baissier

Le prix Ripple a collecté les liquidités restant en dessous de 0,749 $ depuis le crash éclair du 6 janvier. Depuis lors, le prix du XRP oscille autour du même niveau. Cette consolidation pourrait être un modèle de creux avant que la tendance baissière ne tente un renversement.

Contrairement au BTC ou à l’ETH, le prix du XRP semble cependant manquer de volatilité et les investisseurs ne devraient pas retenir leur souffle. Attendez-vous à ce que la tendance haussière soit plafonnée à 0,823 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Si la pression d’achat ne parvient pas à faire monter le prix Ripple, il y a une plus grande possibilité qu’il revisite le niveau de support de 0,705 $. Un chandelier de quatre heures proche de cette barrière créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Un tel développement pourrait faire baisser le prix du XRP à 0,604 $, où les acheteurs peuvent tenter une autre tendance à la hausse.