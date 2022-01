Bitcoin se rapproche de la croix de la mort alors que Goldman prévoit quatre hausses de taux de la Fed cette année | Cryptomonnaie

Ils l’appellent la «croix de la mort» de Bitcoin – un indicateur baissier qui apparaît lorsque la moyenne mobile (MA) de 50 jours tombe en dessous de la MA de 200 jours.

La configuration graphique au nom inquiétant devrait être confirmée cette semaine au milieu des inquiétudes croissantes concernant un retrait plus rapide des liquidités par la Réserve fédérale américaine (Fed), une évolution baissière des prix du bitcoin et des actifs, en général.

Goldman Sachs prévoit que la Fed augmentera les coûts d’emprunt au moins quatre fois d’ici la fin de 2022 par rapport à la prédiction précédente de trois hausses de taux, selon Bloomberg. Le géant de la banque d’investissement s’attend également à ce que la banque centrale réduise son bilan à partir de juillet.

Le rapport de vendredi sur le marché du travail américain, qui montrait que le taux de chômage avait chuté à 3,9%, a renforcé les arguments en faveur d’une hausse des taux par la Fed parallèlement à la fin des achats d’actifs en mars. Selon l’outil FedWatch du groupe CME, les investisseurs tablaient sur une probabilité de 73% d’une hausse des taux de 25 points de base en mars, contre 61% la semaine dernière.

Les craintes d’une Fed belliciste se sont emparées du marché du bitcoin vers la fin du dernier trimestre après que la banque centrale se soit concentrée sur le contrôle de l’inflation par rapport à l’emploi maximal. En décembre, la Fed a annoncé au moins trois hausses de taux d’ici fin 2022 et la fin du programme d’achat d’actifs d’ici mars.

Le bitcoin a culminé à près de 69 000 $ le 10 novembre et a baissé de près de 40 % depuis. La crypto-monnaie a chuté de plus de 12% au cours des sept derniers jours jusqu’au 9 janvier, enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début décembre. La croix de la mort imminente, associée aux perspectives macroéconomiques amères, pourrait renforcer le sentiment baissier global.

Cela dit, le record passé de l’indicateur technique en tant que prédicteur de marchés baissiers est mitigé. Selon les recherches de Kraken, bon nombre des précédents croisements de la mort de Bitcoin, y compris ceux observés en 2014 et 2018, ont coïncidé avec « soit une vente massive dans les jours qui ont suivi, soit une tendance à la baisse macroéconomique continue qui a confirmé un marché baissier ».

Cependant, les croix de la mort observées en juin 2021, fin mars 2020 et octobre 2019 étaient des pièges à traders ou de faux signaux qui ont marqué les principaux creux des prix. La consolidation observée après la croix de la mort de la mi-juin 2021 s’est résolue dans une nouvelle course de traders, comme le montre l’image en vedette.

Les croisements de moyennes mobiles ne sont pas fiables en tant qu’indicateurs autonomes, étant donné qu’ils sont basés sur des données rétrospectives et ont tendance à être en retard sur les prix. Le marché est souvent survendu et devrait rebondir d’ici la confirmation du croisement, comme ce fut le cas en juin de l’année dernière et fin mars 2020.

Au moment de mettre sous presse, le bitcoin changeait de mains pour près de 42 100 $, ce qui représente un gain de 0,5% sur la journée.