Bitcoin se comporte mal | Cryptomonnaie

Depuis que j’ai écrit dans le passé que Bitcoin agissait mieux que l’Ark Innovation Fund, malgré leur forte corrélation, la crypto-monnaie a décidé de me prouver le contraire et de commencer à se consolider en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours. Il l’a déjà fait et a quand même réussi à revenir. Le problème est que la moitié des investisseurs de détail qui détiennent du bitcoin l’ont acheté au cours de l’année écoulée, et beaucoup d’entre eux sont sous l’eau.

S’ils l’ont acheté juste parce qu’il montait, ils peuvent le vendre juste parce qu’il baisse.

Nous verrons bientôt si cette théorie est valable.

Passer en dessous de 45 000 $ est un grand drapeau jaune, tandis qu’une baisse en dessous de 40 000 $ serait un drapeau jaune encore plus grand. Un mouvement en dessous de 40 000 $ suggère un mouvement jusqu’au plus bas de l’été dernier de 28 000 $. Une cassure du plus bas de l’été dernier indiquerait un double sommet terminé et une baisse en dessous de 10 000 $.

J’ai entendu des histoires sur la façon dont la crypto rendra le système financier tel que nous le connaissons sans pertinence. Bien que personne ne conteste les avantages de la technologie blockchain, aucun gouvernement sain d’esprit ne permettrait que cela se produise. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Chine, l’Inde et d’autres pays ont interdit l’extraction de bitcoins et de crypto.

Certes, les Chinois introduisent un yuan numérique, mais c’est pour maintenir et même augmenter le pouvoir de leur gouvernement central sur le système financier. Le problème avec le yuan numérique est qu’à tout moment, le gouvernement chinois sait exactement combien d’argent vous avez et d’où il vient, et il saura également où il va au moment précis où vous le dépensez. S’il y a jamais eu un exemple de Big Brother, c’est bien celui-ci. Je ne suis pas sûr que la plupart des citoyens américains aimeraient que la Fed fasse la même chose.

Bien qu’il soit possible d’utiliser la technologie blockchain afin de rendre le système financier plus efficace, l’idée que l’on enchérirait un nombre limité de jetons vers le ciel – soit 69 000 $ environ dans le cas du bitcoin, créant ainsi de nouveaux millionnaires – est absurde. Cela finira probablement mal. Le fait qu’il ne soit pas encore terminé est une opportunité pour ceux qui spéculaient sur le bitcoin de sortir avant qu’il ne soit trop tard.

Microstrategy a un problème Bitcoin

« Bitcoin est une banque dans le cyberespace, gérée par un logiciel incorruptible, offrant un compte d’épargne global, abordable, simple et sécurisé à des milliards de personnes qui n’ont pas la possibilité ou le désir de gérer leur propre fonds spéculatif. » –Michael Saylor, PDG de MicroStrategy Incorporated (NASDAQ : MSTR).

Microstrategy détient bitcoin. Par conséquent, le cours de l’action de cette société de logiciels ne reflète pas autant les perspectives de son activité logicielle que les perspectives de Bitcoin. En outre, la direction émet des dettes à plusieurs reprises pour acheter plus de bitcoins (voir « MicroStrategy Completes $ 500 Million Offering of 6.125% Senior Secured Notes Due 2028 with Bitcoin Use of Proceeds » sur leur site Web).

Il ne faut pas un diplôme financier pour se rendre compte que si le prix de votre garantie s’effondre, une entreprise doit toujours rembourser ses dettes. Si Bitcoin s’effondre, Microstrategy pourrait être confronté à un problème de trésorerie heckuva. Quelqu’un doit faire une analyse de la dette sur MSTR et déterminer quand ces échéances se regroupent.

En attendant, avant que le vrai drame ne commence, il existe une divergence négative entre l’action MSTR et le bitcoin. MSTR a cessé d’atteindre de nouveaux sommets en achetant plus de bitcoin (en émettant plus de dette) et le bitcoin a atteint un nouveau sommet historique juste autour de l’introduction de l’ETF à terme.

Je pense que l’action continuera à mal agir en raison de l’augmentation de l’effet de levier sur le bilan. Si le bitcoin tombe à 28 000 $, l’action MSTR pourrait bien se négocier en dessous de 400 $ (contre plus de 600 $ il y a une semaine).

La première moitié de 2022 promet de ne pas être ennuyeuse pour les actions bitcoin ou MSTR.