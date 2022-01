Le réseau Arbitrum subit une panne mineure en raison d’une panne matérielle | Cryptomonnaie

Le réseau de couche deux Ethereum Arbitrum a subi sa deuxième panne en moins de cinq mois à la suite d’une panne matérielle.

Arbitrum est de retour en ligne au moment de la rédaction de cet article, mais l’équipe a signalé un temps d’arrêt tardif le 9 janvier. La synchronisation des tweets suggère que le réseau a été interrompu pendant environ sept heures.

À l’époque, la plate-forme Offchain Labs a signalé qu’elle rencontrait des problèmes avec le séquenceur qui empêchaient le traitement des transactions pendant la période.

Le 10 janvier, Arbitrum a publié une autopsie expliquant ce qui s’était passé pour causer la brève panne. « Le problème principal était une défaillance matérielle dans notre nœud principal de séquenceur », a-t-il révélé, ajoutant que les redondances de sauvegarde de séquenceur qui prendraient normalement le contrôle ont également échoué en raison d’une mise à jour logicielle en cours.

Le réseau est conçu pour se rabattre sur Ethereum de couche un pour traiter les transactions lorsqu’il a ses propres problèmes de séquenceur. Cependant, il a déclaré que des efforts avaient été déployés pour s’assurer que toutes les transactions étaient confirmées par le séquenceur avant de passer hors ligne. Au total, 284 transactions capturées par le séquenceur ont été empêchées d’être publiées sur la chaîne Ethereum.

Il s’agissait d’une panne très mineure dans le grand schéma des choses, mais l’équipe a rappelé aux utilisateurs que le réseau est toujours essentiellement en version bêta.

« Le réseau Arbitrum est toujours en version bêta, et nous conserverons ce surnom tant qu’il existera des points de centralisation dans le système. »

L’équipe a conclu qu’elle travaillait à une décentralisation plus poussée du réseau avec un « double chemin pour minimiser les temps d’arrêt du séquenceur » qui sera déployé dans les semaines et les mois à venir.

À la mi-septembre, Arbitrum a subi une panne similaire du séquenceur lorsqu’un bogue a bloqué le système après l’exécution d’un grand nombre de transactions sur une courte période.

Arbitrum est un réseau de couche deux Ethereum utilisant des cumuls optimistes pour traiter les transactions par lots pour un traitement plus rapide et moins cher. Il a été lancé sous le nom d’Arbitrum One début septembre à la suite d’un financement massif de 120 millions de dollars.

Selon la plate-forme de données de couche deux L2beat, Arbitrum est le réseau de couche deux le plus populaire à l’heure actuelle avec une valeur totale verrouillée de 2,57 milliards de dollars, ce qui lui donne une part de marché L2 de 47%.