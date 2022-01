Prédiction des prix de Shiba Inu : SHIB attend une étincelle pour lancer une avance de 20 % | Cryptomonnaie

Le prix de Shiba Inu a collecté des liquidités se situant en dessous de 0,0000283 $, signalant le début d’une nouvelle tendance haussière.

Une reprise rapide au-dessus de 0,0000283 $ redémarrera probablement une ascension de 20% à 0,0000341 $.

Une ventilation de la zone de demande quotidienne, allant de 0,0000269 $ à 0,0000293 $, invalidera la thèse haussière.

Le prix de Shiba Inu a tâtonné autour d’un niveau de support stable, le faisant basculer plusieurs fois dans un niveau de résistance. Cependant, cette évolution était un mal nécessaire requis pour collecter les liquidités qui lui restaient en dessous. Par conséquent, la récente baisse pourrait être la clé du démarrage d’une nouvelle tendance haussière.

Prix ​​Shiba Inu pour tirer un 180

Le prix de Shiba Inu a marqué le niveau de support de 0,0000283 $ le 20 décembre 2021 et le 5 janvier, créant une configuration à double fond. Peu de temps après cette configuration, SHIB a tranché ce niveau de support, collectant la liquidité stop de vente se trouvant en dessous.

Les acheteurs mis à l’écart ont profité de cette opportunité pour accumuler le prix du Shiba Inu avec une remise, déclenchant une tendance à la hausse mineure qui a permis à la pièce meme de remonter au-dessus de 0,0000283 $. À l’avenir, SHIB doit rester au-dessus de cette ligne de tendance pour lancer une avance de 20 % à 0,0000341 $ ou le niveau de retracement de 50 % et la liquidité du stop d’achat restant au-dessus.

Bien qu’improbable, le prix de Shiba Inu pourrait poursuivre cette remontée et tenter une course vers le double sommet formé autour de la fourchette haute à 0,0000399 $, doublant le gain total de 20 % à 40 %.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock prend en charge les perspectives haussières jusqu’à 0,0000340 $. Cet indice en chaîne montre que la seule zone de résistance qui pourrait empêcher une tendance à la hausse pour SHIB s’étend de 0,0000290 $ à 0,0000340 $. Ici, environ 170 000 adresses qui ont acheté 96 443 milliards de jetons SHIB sont « hors de la monnaie » et sont susceptibles de se vendre à l’équilibre, résistant à toute avance pour la pièce meme.

SHIB GIOM

Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) indique également une perspective haussière.

Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté SHIB au cours du mois dernier.

Actuellement, le MVRV à 30 jours oscille à l’intérieur de la zone d’opportunité à -14,8%, indiquant que la majorité des détenteurs à court terme sont à perte. Les détenteurs à long terme accumulent souvent autour de ces niveaux, où le risque de vente est moindre.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le SHIB subisse une pression d’achat considérable autour des niveaux actuels.

SHIB MVRV 365 jours

Indépendamment des perspectives haussières et des mesures en chaîne, si le prix de Shiba Inu ne parvient pas à rester au-dessus de la zone de demande, s’étendant de 0,0000269 $ à 0,0000293 $, cela indiquera une faiblesse de la pression d’achat.

Un chandelier de quatre heures clôturant en dessous de 0,0000269 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière. Dans ce cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu chute de 12%, testant à nouveau le niveau de support de 0,0000237 $.