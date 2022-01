Le prix du Dogecoin vise un gain de 17% alors que le DOGE révèle une structure de creux | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin forme une structure de plancher autour de la barrière de 0,151 $, signalant qu’une tendance haussière est proche.

Une reprise au-dessus du plancher de support de 0,151 $ déclenchera un rallye de 17% au niveau de résistance de 0,176 $.

Un chandelier de quatre heures proche du seuil de 0,147 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Dogecoin a aggravé ses pertes après avoir franchi un niveau de support crucial le 5 janvier. Cependant, la récente action sur les prix montre que DOGE forme un creux et va probablement inverser la tendance et lancer une reprise.

Le prix du Dogecoin se bat pour un nouveau sommet

Le prix du Dogecoin a présenté une fractale le 3 janvier, qui consistait en une configuration à triple fond ratée suivie d’une tendance haussière massive. Cependant, cette perspective n’a pas fourni de valeur car DOGE a tranché les planchers de support de 0,159 $ et 0,151 $, invalidant la fractale.

Cependant, après avoir franchi le niveau de support de 0,151 $, le prix Dogecoin a atteint un creux à 0,147 $. Peu de temps après, DOGE a établi un autre plus bas, collectant efficacement les liquidités et signalant une structure de creux typique.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Dogecoin se redresse au-dessus des barrières de 0,151 $ et 0,159 $ et effectue une course de 10 % pour la barrière de résistance de 0,168 $. Dans un cas haussier, les teneurs de marché propulseront probablement DOGE au-dessus de l’obstacle de 0,176 $ pour collecter les liquidités d’arrêt d’achat qui se trouvent au-dessus.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

Les investisseurs doivent noter que la structure du creux pourrait voir un autre creux perçant le plancher de support de 0,147 $ avant le début de la tendance haussière. Cependant, si DOGE produit un chandelier de quatre heures proche de 0,147 $, cela invalidera la thèse haussière.

Dans ce scénario, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix Dogecoin chute de 12% et revisite le niveau de support de 0,129 $.