XRP développe un modèle de chandelier japonais haussier rare qui pourrait ramener Ripple à 1 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix XRP développe deux chandeliers quotidiens consécutifs dans la barre.

Modèle de retournement haussier rare et puissant en développement, confirmation encore nécessaire.

Les risques à la baisse persistent mais sont probablement limités.

Le prix du XRP pourrait revenir à une position de leader sur le marché des altcoins s’il parvient à confirmer l’un des modèles de chandeliers japonais les plus puissants et les plus rares existants : l’alerte Squeeze.

Positionnement des prix XRP pour un piège à traders monstre et une compression courte

Le prix du XRP a un nombre très positif de niveaux de confluence haussiers sur son graphique journalier. Entre le graphique en chandeliers et ses oscillateurs, le XRP pourrait créer une énorme surprise et amorcer un rallye significatif. XRP devra d’abord compléter et confirmer le modèle d’alerte de compression haussière pour effectuer une manœuvre qui pourrait amorcer un nouveau marché haussier.

Le Squeeze Alert (haussier) est un indicateur d’inversion en trois sessions qui prévoit un revirement et une nouvelle tendance haussière. Il s’agit d’une configuration rare et l’un des indicateurs de retournement haussier les plus convaincants dans l’analyse des chandeliers japonais. La probabilité d’un renversement haussier de ce schéma est exacerbée si l’alerte Squeeze se développe près d’un niveau de support.

La première séance est noire (couleur traditionnelle du chandelier japonais baissier, le contemporain est le rouge). La deuxième session peut être blanche (verte) ou noire (rouge). Le sommet de la deuxième session est inférieur au sommet de la première session. Le plus bas de la deuxième session est au-dessus du plus bas de la première session. La troisième séance peut également être blanche (verte) ou noire (rouge). Le sommet de la troisième session est inférieur au sommet de la deuxième session. Le plus bas de la troisième session est au-dessus du plus bas de la deuxième session.

Cependant, alors que la structure actuelle montre que l’alerte Squeeze est presque terminée, la confirmation ne peut avoir lieu que si un chandelier quotidien haussier indéniable se développe dans les deux à trois périodes suivant la troisième session. Par exemple, un chandelier d’avalement haussier ou un Marubozu haussier confirmerait très certainement l’alerte de compression haussière.

L’indice composite formant un support et poussant plus haut vers un croisement au-dessus de sa moyenne rapide contribue à la probabilité d’un renversement haussier du prix du XRP. Dans le même temps, l’oscillateur %B est sur le point de repasser au-dessus du niveau de 0,2, ce qui indique clairement que le récent mouvement baissier est probablement un énorme piège à traders.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USD

Les acheteurs doivent s’attendre à un mouvement facile pour reposer la résistance à 0,90 $ où le Kijun-Sen, le retracement de Fibonacci à 38,2 % et le bas du nuage (Senkou Span A) existent actuellement. Au-dessus de cela, le prochain obstacle majeur est le niveau critique et vital de 1,00 $. En fin de compte, les traders devront clôturer et rester au-dessus du niveau de 1,00 $ pour poursuivre toute nouvelle tendance haussière majeure.

La perspective d’un retournement haussier sera invalidée si les vendeurs poussent le XRP à une clôture en dessous du retracement de Fibonacci de 50 % à 0,68 $. Dans ce scénario, le prix du XRP tombera probablement à 0,55 $ et encore plus profondément jusqu’à une zone de support principale proche de la zone de valeur de 0,36 $.