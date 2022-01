5 places de marché NFT qui pourraient renverser OpenSea en 2022 | Cryptomonnaie

OpenSea est devenu le marché NFT régnant en 2021 malgré les critiques de la communauté. Voici cinq rivaux qui pourraient potentiellement le dépasser en 2022.

OpenSea a été la plate-forme décentralisée dominante pour les utilisateurs cherchant à créer, acheter, vendre et échanger des jetons non fongibles (NFT). Servant davantage d’agrégateur NFT que de galerie, OpenSea a bloqué un volume de 3,25 milliards de dollars pour le seul décembre 2021, selon les données de Dune Analytics et de décembre 2020 à décembre 2021, le volume total a augmenté de 90,968%.

Habitué des controverses et des critiques, OpenSea a eu sa juste part de périls et d’embûches. Plus particulièrement, son ancien chef de produit, Nate Chastain, a découvert qu’il utilisait des informations privilégiées pour se lancer et tirer profit de la vente des NFT de la première page de la plate-forme.

Ajoutant au sentiment général de méfiance, la communauté s’est sentie dévalorisée après que le nouveau directeur financier (CFO), Brian Roberts, a laissé entendre qu’il allait devenir public. Cependant, il a rapidement réaffirmé qu’OpenSea n’avait pas l’intention de devenir public de sitôt.

OpenSea est peut-être actuellement le premier marché NFT en termes de volumes de transactions, mais en 2022, il y aura forcément une poignée de concurrents visant à renverser le géant.

Voici cinq marchés NFT qui pourraient potentiellement ébranler le principal concurrent de sa place dans les mois à venir.

Coinbase NFT

Coinbase semble s’appuyer sur des éléments de centralisation comme principal moteur de l’adoption massive. Tirant parti de la popularité croissante des NFT, Coinbase rivalise avec OpenSea en lançant son marché NFT, Coinbase NFT. Selon les rapports, la liste d’attente a dépassé 1,1 million, ce qui est plus que la seule base d’utilisateurs actifs d’OpenSea.

Négociants actifs mensuels chez OpenSea. Source : Dune Analytics

L’annonce de son lancement de Coinbase NFT était un signal qui capturait la valeur croissante que les NFT pouvaient capturer alors que les objets de collection numériques continuent de se généraliser. Comprenant comment les NFT relient la culture et le commerce, Coinbase NFT est susceptible de bouleverser l’ordre des choses. Pendant ce temps, le projet a établi des partenariats avec des collections comme World of Women, DeadFellaz et Lazy Lions.

Bien que le marché ne soit pas encore lancé, sa liste d’attente à elle seule suggère que de nombreux investisseurs sont soit désireux de s’exposer à la technologie pour la première fois, soit souhaitent des alternatives à ce qu’ils utilisent déjà.

Nous sommes très fiers d’annoncer notre partenariat avec les rois et reines de la fosse aux lions. Nous nous aimons certains @LazyLionsNFT. #RUGIR pic.twitter.com/5Od1d77dPm – Coinbase NFT (@Coinbase_NFT) 7 décembre 2021

Sur la base d’une déclaration faite par Coinbase, Coinbase NFT sera peer-to-peer (P2P) « … avec une conception intuitive construite sur un marché décentralisé ». Suivant initialement les normes ERC-21 et ERC-1155, le produit prévoit également de prendre en charge les multi-chaînes à l’avenir.

Coinbase NFT fonctionnera principalement comme une place de marché, mais la société a laissé entendre qu’elle servirait également de lieu pour « favoriser les connexions ». À ce jour, Coinbase opère dans plus de 100 pays et compte plus de 73 millions d’utilisateurs actifs, tandis que les clients de Coinbase négocient chaque trimestre un volume de 327 milliards de dollars, prouvant qu’il existe une quantité décente de liquidités en circulation.

Plus que le volume des échanges, Coinbase vante son expérience utilisateur (UX) robuste et sa conception d’interface utilisateur (UI) transparente, rationalisée et conviviale. Même si beaucoup se tournent vers Twitter et se plaignent de la conception UX/UI d’OpenSea, de nombreuses autres plates-formes présentent des barrières à l’entrée, contrairement à OpenSea.

NFT FTX

Contrairement à Coinbase NFT, le marché FTX a été lancé en octobre avec une petite collection de NFT basés sur Solana et a élargi sa collection à ceux de la blockchain Ethereum. Contrairement à OpenSea et Coinbase NFT, FTX NFT n’est pas une plate-forme P2P, ce qui signifie qu’elle est centralisée et conservée, les données des utilisateurs étant enregistrées et stockées sur son réseau particulier. Cela signifie que les utilisateurs et les collectionneurs renoncent à la propriété dans un certain sens.

Les implications du fait qu’il s’agisse d’une plate-forme centralisée sont que la plate-forme a tendance à imposer des avantages moins autonomes à ses propriétaires et davantage de restrictions et de limitations en raison de problèmes liés aux lois sur les valeurs mobilières. Contrairement à OpenSea où les utilisateurs ont une autonomie totale sur leurs actifs numériques jusqu’à la vente, les FTX NFT mettent en œuvre des mécanismes d’enchères. Comme Brett Harrison, président de FTX.US, l’a expliqué dans un communiqué : « En n’exigeant pas de gaz pour faire des choses comme des offres, nous allons voir beaucoup plus d’actions de prix et de découverte de prix sur la plate-forme, et nous espérons qu’en général attire des liquidités »,

Ses méthodes respectueuses de la loi ont exercé une telle influence sur les collections Solana NFT que beaucoup ont dû révoquer leurs redevances promises auparavant, car FTX NFT a annoncé qu’elle ne soutiendrait plus les projets accordant à ses propriétaires un tel avantage.

La conséquence est venue à la suite de préoccupations réglementaires aux États-Unis. Les projets sur le réseau Ethereum sont également contrôlés pour s’assurer qu’ils respectent les lois sur les valeurs mobilières et pour s’assurer qu’ils ne sont pas des contrefaçons.

En tant que tel, OpenSea conserve sa valeur car il conserve toute l’étendue des collections NFT.

Solana nft dev

La semaine dernière : « Nous devons ajouter des royalties à notre projet » Cette semaine : « Pas de royalties. Nous devons être sur FTX ». — Ayofinance (@Ayofinance1) 11 octobre 2021

Indépendamment de ses problèmes mineurs, le marché a retenu l’attention et sape son rival en termes de structure tarifaire. FTX NFT a une structure de frais de 2%, tandis que celle de Coinbase est de 2,5%.

La plate-forme ne semble pas non plus mépriser les utilisateurs utilisant éventuellement des portefeuilles non privés, mais son objectif principal est la valeur de l’accessibilité.

Rareté

Bien avant qu’OpenSea n’atteigne le sommet, Rarible enregistrait des volumes de transactions mensuels supérieurs à ceux de son homologue. Malgré l’ouverture de sa plate-forme à la communauté avec son jeton de gouvernance RARI – quelque chose que les utilisateurs d’OpenSea ont toujours anticipé – Rarible n’a pas été en mesure de maintenir l’avance qu’il avait sur OpenSea.

En novembre, la valeur totale de la plateforme en volume était de 4 % supérieure à celle d’octobre, avec une moyenne estimée à 18,2 millions de dollars. Cependant, son volume total mensuel est pâle par rapport à celui d’OpenSea, étant donné que ses moyennes de volume quotidien sont au moins cinq fois plus élevées.

À l’avantage de Rarible, tout comme le marché FTX NFT, il comprend les avantages du partenariat stratégique multi-chaînes. Rarible a déjà lancé son support des NFT sur la blockchain Flow et Tezos, et il est prévu de prendre en charge Solana et Polygon dans un avenir proche.

Ventes mensuelles en volume (primaire vs secondaire). Source : Dune Analytics

Avec son éthique décentralisée et son support multi-chaînes de NFT, Rarible pourrait devenir un sérieux concurrent en 2022.

Zora

Zora se présente comme un champion du Web 3.0 et de la décentralisation car il vante sa plate-forme sans autorisation entièrement « en chaîne ». Étant donné que les organisations autonomes décentralisées (DAO) ont tendance à graviter vers ces principes, la plate-forme conserve sa valeur dans les achats historiques tels que PleasrDAOs, achat de 4 millions de dollars du doge-meme original NFT.

web3 signifie satisfaire ≥1 de ces critères : – détenu/contrôlé majoritairement par les utilisateurs

– accessible sans autorisation/forkable

– résistant à la censure@rainbowdotme est open source -> web3

Le portefeuille Coinbase est fermé -> pas web3@notreZORA normes d’enchères NFT ouvertes -> web3

OpenSea ? non – . (@nir_III) 15 décembre 2021

Zora a une structure sans frais et concentre la plupart de ses efforts sur la pierre angulaire du protocole sans autorisation. De nombreux experts en cryptomonnaie sont attirés par l’idée que les artistes et les créateurs aient plus d’autonomie et de propriété sur leurs créations. Si ces préoccupations restent pertinentes en 2022, il est possible que Zora connaisse un afflux de nouveaux utilisateurs.

Éden magique

Magic Eden est actuellement la première place de marché NFT sur le réseau Solana et, selon DappRadar, elle est classée parmi les dix premières places de marché NFT avec 267,14 millions de dollars depuis son lancement à la mi-septembre 2021.

Le nombre de portefeuilles uniques a rebondi et n’a cessé d’augmenter au cours des deux derniers mois, ce qui en fait un concurrent sérieux d’OpenSea. Bien qu’il soit important de noter que les utilisateurs sont connus pour détenir plus d’une adresse de portefeuille, ce qui suggère peut-être qu’il pourrait y avoir moins d’utilisateurs actifs uniques.

Données en chaîne OpenSea. Source : DappRadar

Les faibles frais de transaction à 2% donnent à la plate-forme un avantage concurrentiel par rapport aux autres marchés et, comme les FTX NFT, la liste est gratuite pour les utilisateurs. Comme indiqué ci-dessous, le nombre de transactions sur Magic Eden double, voire triple, le nombre de transactions effectuées sur OpenSea.

Données en chaîne de Magic Eden. Source : DappRadar

Bien que Magic Eden ait eu un nombre de transactions plus élevé, le montant par transaction est inférieur à celui d’OpenSea. Selon DappRadar, Magic Eden a accumulé plus de 4,5 millions de transactions au cours des 30 derniers jours tandis qu’OpenSea a traité moins de la moitié de ce chiffre à 1,7 million, mais il a un peu plus de cinq fois le volume total de Magic Eden.

Alors que le rythme des NFT a été fixé et que les objets de collection numériques continuent de se généraliser, 2022 pourrait voir une population plus large dont les préférences pourraient ne pas s’aligner sur OpenSea. En valorisant l’accessibilité, la réglementation et une meilleure expérience utilisateur, ces cinq places de marché NFT sont de solides concurrents pour prendre leur place en tête.