First Mover Asia: Bitcoin, les altcoins rebondissent dans un commerce léger | Cryptomonnaie

Bitcoin a dépassé 42 500 $ dimanche après avoir atteint sa marque la plus basse depuis fin septembre la veille; l’éther atteint plus de 3 200 $.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché : Bitcoin a mené la petite reprise de la crypto après la vente de la semaine dernière, mais le volume au comptant est resté faible au cours du week-end.

Opinion du technicien : la hausse du BTC est limitée car les indicateurs techniques à long terme sont devenus négatifs.

Des prix

Bitcoin (BTC): 41 845 $ + 0,1%

Éther (ETH) : 3 154 $ +2,0 %

Marchés

S&P 500 : 4 677 $ -0,4 %

DJIA : 36 231 $ -0,01%

Nasdaq : 14,935 $ -0,9%

Or : 1 796 $ +0,2 %

Le marché bouge

Bitcoin a dépassé le niveau de 42 000 $ au cours du week-end, après le vaste bain de sang du marché de la semaine dernière, qui a fait grimper la crypto-monnaie n ° 1 par capitalisation boursière à 40 000 $, contre 48 000 $ environ. Au moment de la publication, l’éther et la plupart des altcoins dans le top 20 de CoinDesk par capitalisation boursière étaient en hausse, bien qu’en baisse au cours de la semaine dernière.

Bitcoin et la plupart des autres crypto-monnaies ont chuté la semaine dernière au milieu de la publication par la Réserve fédérale du compte rendu de sa réunion de décembre. La Fed a indiqué qu’elle resserrerait sa politique monétaire plus rapidement que prévu.

La principale crypto-monnaie est tombée à 40 505,3 $ sur Coinbase samedi, son plus bas niveau depuis le 21 septembre, avant de rebondir au-dessus de 42 000 $, selon les données de TradingView et Coinbase.

Mais alors que les marchés asiatiques s’ouvrent, il n’est pas certain que la reprise durera, car le volume des transactions au comptant de bitcoin sur les principales bourses centralisées dimanche était faible, selon les données compilées par CoinDesk. (Au moment de la publication, le prix du bitcoin était tombé en dessous de 41 900 $.)

Source : CoinDesk/CryptoCompare

Bitcoin a chuté pendant six jours consécutifs avant le week-end et le mouvement à la baisse s’est intensifié après que les minutes de la Fed ont montré que les décideurs ont discuté de hausses agressives des taux d’intérêt et d’un rythme plus rapide pour normaliser son bilan.

« Les minutes ont confirmé un fort biais hawkish, les marchés prenant désormais en compte 90% de chances d’une Fed [rate] randonnée en mars », a écrit dimanche la société de négoce quantitatif crypto basée à Singapour QCP Capital dans sa chaîne Telegram. « … Dans l’ensemble, il semble probable que les sommets historiques du BTC et de l’ETH resteront plafonnés pendant la majeure partie de 2022 en raison du resserrement de la banque centrale. »

Le point de vue du technicien

Bitcoin (BTC) reste dans une longue tendance baissière de deux mois, définie par une série de prix plus bas.

La crypto-monnaie a baissé d’environ 9% au cours de la semaine dernière alors que la dynamique haussière continuait de ralentir.

Il existe un support mineur autour de 40 000 $, ce qui pourrait stabiliser le recul actuel. Cependant, la hausse semble limitée autour du niveau de résistance de 45 000 $. Cela signifie que les acheteurs pourraient rapidement prendre des bénéfices en cas de rebond des prix.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est le plus survendu depuis le 11 décembre, bien que dans une tendance à la baisse des prix.

À long terme, BTC est vulnérable à de nouvelles ventes, en particulier si les acheteurs ne parviennent pas à maintenir la zone de support de 38 000 $ à 40 000 $ au cours du week-end. Sur le graphique hebdomadaire, le RSI n’est pas encore survendu, ce qui suggère que la tendance baissière reste intacte.

Le support inférieur est d’environ 28 000 $, ce qui est proche du plus bas de juin 2021.

La BTC est à environ deux semaines d’enregistrer un signal d’épuisement à la baisse, qui précède généralement un rebond des prix à contre-tendance. Pourtant, des lectures de survente similaires sur le graphique journalier ont été retardées car les acheteurs restent sur la touche.

Événements importants

Inflation des titres TD en Australie (déc. MoM/YoY)

Chine nouveaux prêts (déc.)

8h30 HGT/SGT (12h30 UTC) Permis de construire en Australie (nov. MoM/YoY)

15 h HGT/SGT (7 h UTC) Masse monétaire M2 en Chine (décembre annuel)

17h30 HGT/SGT (9h30 UTC) Confiance des consommateurs Sentix de la zone euro (janvier)