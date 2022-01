Axie Infinity signifie que la configuration de la réversion verra AXS revenir à 85 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity s’est étendu à la baisse.

Les conditions de survente extrêmes des oscillateurs AXS favorisent un rebond à court terme.

Des écarts importants existent désormais entre les corps des chandeliers quotidiens et le Tenkan-Sen.

Le prix d’Axie Infinity a suivi le marché plus large à la baisse, avec peu d’activité d’achat ou de soutien. Le rebond le plus récent sur la zone de valeur de 72 $ est l’endroit où se trouve le deuxième plus grand nœud à volume élevé.

Le prix d’Axie Infinity se prépare à un retrait standard pour tester la résistance à 85 $

Le prix d’Axie Infinity a subi la même pression de vente que de nombreux acteurs du métaverse et de l’espace des jetons de jeu. Malheureusement, cette pression devrait se poursuivre, car la peur, l’incertitude et le doute affectent l’activité commerciale à court terme.

Il est probable que lorsque le marché au sens large se redresse, Axie Infinity peut avoir du mal à retrouver le même élan passé que les commerçants recherchent des crypto-monnaies qui ont un meilleur potentiel de hausse. Cela est particulièrement vrai étant donné le nombre de crypto-monnaies importantes qui n’ont pas connu de gains significatifs en 2021.

Malgré le biais haussier atténué à long terme, le prix d’Axie Infinity trouvera probablement un bon rebond ici très bientôt. L’indice de force relative est passé sous le premier niveau de survente dans un marché baissier (30) jusqu’à juste au-dessus du dernier niveau de survente (20). De plus, le «crochet» actuel plus haut à un angle raide suggère qu’un fort rebond est susceptible de se produire.

Confirmez que la probabilité d’un rebond haussier avec l’indice de force relative est l’oscillateur des bandes Optex assis dans des conditions de survente extrêmes. L’oscillateur Optex Bands a atteint de nouveaux plus bas historiques. Dans le même temps, l’indice composite est tombé dans une zone de support historique.

Du point de vue de l’action des prix, le prix Axie Infinity montre un marché survendu par les écarts entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen. Au sein du système Ichimoku Kinko Hyo, le Tenkan-Sen aime maintenir un contact étroit avec le corps des chandeliers. Par conséquent, lorsque de grands espaces s’ouvrent entre les corps et le Tenkan-Sen, des corrections se produisent, et elles se produisent souvent rapidement.

Graphique Ichimoku hebdomadaire AXS/USDT

Avec la combinaison des niveaux de survente excessifs des oscillateurs et des écarts au sein du système Ichimoku Kinko Hyo, un rebond est attendu. Pour cette raison, un retour pour tester le Tenkan-Sen en tant que résistance à 85 $ est probable. Au-dessus de cela, il peut y avoir un test du Kijun-Sen à 90 $.