MATIC à un niveau décisif qui pourrait voir Polygon chuter à 1,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix du MATIC tombe en dessous de la configuration en biseau ascendant.

Les traders ont du mal à maintenir MATIC au-dessus des niveaux de support critiques dans le système Ichimoku Kinko Hyo.

Les traders sont susceptibles de prendre le relais si une cassure baissière est confirmée.

L’action des prix MATIC a sans aucun doute fait face à une pression massive depuis qu’elle a atteint de nouveaux sommets historiques il y a moins de deux semaines. En conséquence, le retour à l’intérieur du biseau haussier s’est rapidement transformé en un solide événement baissier qui pourrait laisser présager une action baissière significative des prix à l’avenir.

L’action des prix MATIC pour confondre et confondre les deux côtés du marché

Le prix MATIC penche très certainement du côté baissier de la tendance. Vendredi, c’était la première fois que MATIC clôturait sous la ligne de tendance ascendante inférieure du coin depuis que la configuration a été confirmée à l’automne dernier.

Les traders ont tenté de rallier le prix du MATIC à une clôture au-dessus de la ligne de tendance inférieure, mais ont été obstinément rejetés. La clôture de samedi a ajouté au comportement baissier en fermant sous le nuage – la première fois depuis le 14 octobre. Bien que l’action des prix soit baissière, il peut y avoir un certain répit à venir, bien que temporaire.

Il existe un soutien important là où le prix MATIC se négocie actuellement. Le niveau 2,00 $ contient un nœud de volume élevé dans le profil de volume et le bas du nuage (Senkou Span B).

Senkou Span B est le niveau de support/résistance le plus important dans le système Ichimoku Kinko Hyo – lorsque les oscillateurs développent des divergences haussières, des conditions de survente extrêmes et que l’action des prix est à un niveau de support Ichimoku critique, des rebonds se produisent souvent.

L’indice de force relative montre qu’il se négocie au-dessus du niveau de survente final dans un marché haussier (40), avec la pente de la ligne RSI pointant maintenant vers le haut. Ensuite, l’oscillateur Optex Bands est passé à des niveaux de survente extrêmes, le niveau le plus bas depuis le 19 juillet. Mais l’indice composite est l’oscillateur le plus important auquel prêter attention.

Les flèches vertes sur le graphique (une sous les chandeliers de prix MATIC et une sous la ligne de l’indice composite) montrent deux directions différentes. Le graphique en chandeliers montre une clôture plus élevée et des plus bas plus élevés, tandis que l’indice composite montre des plus bas plus bas. Il s’agit d’une forme de divergence connue sous le nom de divergence haussière cachée – un signe d’avertissement pour les traders qu’une tendance haussière est sur le point de prendre le dessus.

Graphique Ichimoku journalier MATIC/USDT

Cependant, les acheteurs de prix MATIC devraient se méfier de tout échec à clôturer au-dessus de la ligne de tendance inférieure du coin haussier. Ne pas fermer au-dessus de cette zone pourrait confirmer la cassure baissière et déplacer le Polygon en dessous du niveau de 2,00 $ pendant une longue période.