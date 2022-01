Crypto.com trouve du soutien alors que CRO envisage un retour à 0,55 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a atteint l’expansion de 61,8% de Fibonacci à 0,44 $ et a immédiatement rebondi.

Des conditions de survente extrêmes sont présentes dans les oscillateurs.

Les risques à la baisse subsistent car le potentiel de hausse peut être limité.

Le prix de Crypto.com connaît un fort rebond après avoir atteint une zone d’expansion critique de Fibonacci. Cependant, on ne sait pas encore si le rebond entraînera une reprise de la tendance haussière précédente. Les niveaux de résistance critiques doivent être testés avant toute confirmation d’une nouvelle tendance haussière.

Le prix de Crypto.com est positionné sur une zone de valeur de 20 % à 0,55 $

Le prix de Crypto.com a subi une pression de vente importante et persistante au cours du mois dernier. Depuis qu’il a atteint un nouveau record le 27 novembre 2021, le CRO a dérivé de plus en plus bas, atteignant de nouveaux plus bas sur deux mois à 0,44 $. C’est une perte de plus de 63% par rapport au plus haut historique.

Les trois oscillateurs indiquent qu’un rebond significatif est à venir. L’indice de force relative est récemment passé à des conditions de marché baissier après avoir perdu 40 en tant que support. Il a cependant trouvé un support juste au-dessus du premier niveau de survente dans un marché baissier (30).

L’indice composite n’affiche aucune divergence haussière, mais il a imprimé un nouveau plus bas de 2022 et le plus bas depuis le 26 avril 2021. Enfin, l’oscillateur Optex Bands a dérivé dans des conditions de survente extrêmes. La combinaison des nouveaux creux de plusieurs mois de l’indice composite avec de nouveaux niveaux de survente extrêmes dans les bandes Optex renforce considérablement un biais haussier à court terme.

Les traders doivent s’attendre à un retour au niveau de prix critique de 0,50 $. Les traders peuvent être arrêtés à ce niveau car il contient le retracement de Fibonacci à 50% et le Tenkan-Sen quotidien. Un mouvement supérieur à 0,50 $ mettrait le prix de Crypto.com sur la voie du prochain niveau de résistance du système Ichimoku, le Kijun-Sen, à 0,55 $.

Graphique Ichimoku journalier CRO/USD

Les haussiers des prix de Crypto.com peuvent être convaincus qu’une tendance prolongée devrait se poursuivre si le CRO clôture au-dessus du retracement de Fibonacci de 38,2 % à 0,61 $. Si cela se produit, cela place le prix de Crypto.com au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen, mais plus important encore, le Chikou Span serait au-dessus des chandeliers et dans un espace ouvert.

Une clôture quotidienne en dessous de l’expansion de 61,8% de Fibonacci à 0,44 $ invaliderait les perspectives haussières actuelles.