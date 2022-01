Dogecoin présente une opportunité d’achat avant que DOGE ne revienne à 0,28 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix Dogecoin se négocie à la baisse et atteint la ligne de tendance inférieure d’un modèle en coin descendant.

Des preuves significatives suggèrent qu’un piège à traders majeur et une courte compression commenceront probablement bientôt.

Le graphique Point and Figure prend en charge l’analyse du chandelier japonais pour identifier un fond probable.

L’action des prix Dogecoin a certainement été en baisse ces derniers temps. Les craintes qu’un mouvement de capitulation soit sur le point de commencer sont bien fondées, mais le suivi des traders n’a pas encore eu lieu.

Le prix Dogecoin développe de puissants modèles de retournement haussier sur son graphique en chandeliers et son graphique Point and Figure

Le prix du Dogecoin est extrêmement baissier sur son graphique quotidien Ichimoku. Cependant, cette tendance connaîtra probablement un renversement violent ou un mouvement correctif robuste très bientôt. La principale raison de ce renversement, sur le graphique en chandeliers, est la présence d’une configuration en coin descendant.

Parmi tous les modèles géométriques standard de l’analyse technique (en particulier les chandeliers japonais ou les graphiques à barres américains), les modèles en coin ont le ratio d’espérance positif le plus élevé pour se transformer en configurations commerciales rentables. Les modèles en coin définissent un marché de surachat/survente et représentent un excès. Un biseau ascendant est un modèle de retournement baissier et un coin descendant est un modèle de retournement haussier.

Graphique Ichimoku journalier DOGE/USDT

Dogecoin est juste contre la ligne de tendance inférieure d’un coin en baisse. DOGE se négocie à ces extrêmes tout en créant des niveaux moyens maximum entre la clôture quotidienne et le Kijun-Sen, avertissant d’un mouvement de réversion moyenne à la hausse.

Sur le graphique Point et Figure d’inversion de 0,005 $/3 cases, Dogecoin a développé un modèle de Shakeout haussier. Ce modèle n’est valable que si un instrument est dans une tendance haussière plus large et au bas d’un mouvement correctif – ce qui est vrai pour le prix Dogecoin. La combinaison du biseau descendant et de la configuration haussière de Shakeout présente une configuration commerciale théorique à faible risque et à haute récompense.

La configuration théorique des échanges longs pour le prix Dogecoin est un ordre stop d’achat à 0,17 $, un ordre stop-loss à 0,15 $ et un objectif de profit à 0,28 $. Cette configuration commerciale possible représente une configuration de récompense/risque de 5,5:1 avec un objectif de profit implicite de près de 69% à partir de l’entrée. De plus, un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

0,005 $/3 boîtes de points d’inversion et graphique des chiffres

Les traders voudront surveiller tout mouvement soutenu en dessous de la ligne de tendance inférieure du coin descendant qui entraînerait au moins trois jours de clôture en dessous de la ligne de tendance inférieure. Cela invaliderait la configuration longue théorique et les perspectives haussières de cette analyse.