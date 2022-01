Ethereum a terminé la semaine en baisse de 13% mais les traders ETH sont prêts à prendre le relais | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a baissé de 21% au cours des deux dernières semaines.

Une chute clé en dessous d’un modèle de continuation haussier (bull flag) a généré de nouvelles positions courtes.

Les valeurs de l’oscillateur soutiennent un rebond significatif et le rejet de toute nouvelle pression de vente.

Le prix de l’Ethereum a créé des conditions dans lesquelles de nombreux vendeurs à découvert ont plongé pour faire baisser l’ETH. Les traders sont convaincus d’un nouveau marché baissier. Cependant, ils ont peut-être juste fait le jeu des traders.

Le prix d’Ethereum est prêt à entamer une courte compression qui pourrait rallier Ethereum à de nouveaux sommets historiques

L’effondrement d’Ethereum pour clôturer le graphique hebdomadaire par des pertes en pourcentage à deux chiffres s’est terminé près d’une zone de support majeure. Le retracement de Fibonacci à 38,2 %, le Kijun-Sen hebdomadaire et un nœud à volume élevé dans le profil de volume partagent la zone de valeur de 3 100 $ à 3 350 $.

L’information technique la plus essentielle du graphique hebdomadaire hebdomadaire Ichimoku est l’écart entre la structure oscillante du chandelier et l’indice composite. Le prix de l’Ethereum a une série de plus bas plus élevés tandis que l’indice composite a des plus bas – en fait, l’indice composite vient d’atteindre un plus bas jamais vu depuis septembre 2019. Ce comportement a créé une divergence haussière cachée.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ETH/USD

La divergence haussière cachée est un avertissement que le mouvement correctif actuel est sur le point de se terminer et qu’une reprise de la tendance haussière devrait se poursuivre bientôt. En conséquence, une opportunité commerciale est désormais présente sur le graphique Point and Figure.

Il y a une longue entrée théorique pour Ethereum sur son tableau de points et de chiffres d’inversion de 100 $/3 boîtes. La configuration longue est un ordre stop d’achat à 3 500 $, un ordre stop à 3 100 $ et un objectif de profit à 5 500 $. Le commerce long théorique est une configuration de rendement/risque de 5:1 avec un objectif de profit projeté de plus de 60% à partir de l’entrée. Un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit généré après avoir atteint l’entrée.

ETH/USD 100 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Il n’y a pas de point d’invalidation pour le prix Ethereum dans sa configuration longue théorique. Si Ethereum baisse, le stop d’achat et le stop loss se déplacent avec l’action de prix plus bas, mais l’objectif de profit reste le même.