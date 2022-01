Uniswap repousse les attaques d’traders alors qu’UNI se positionne pour une augmentation de 100 % | Cryptomonnaie

Le prix Uniswap maintient un support pour maintenir une opportunité d’entrée longue précédente.

Si elle est déclenchée, l’action sur les prix fera probablement d’UNI un leader dans l’espace altcoin.

Les menaces à la baisse existent mais sont limitées.

Le prix Uniswap s’est maintenu sur son retracement Fibonacci de 61,8% comme zone de support finale, refusant aux traders toute autre opportunité de pousser UNI à la baisse.

Uniswap est prêt à passer à 58 $

L’action des prix d’Uniswap, sur son graphique Point and Figure à 2,00 $/3 cases d’inversion, a développé un trio d’événements haussiers potentiels. Le premier et le plus important est le développement d’un modèle Point and Figure rare et puissant connu sous le nom de Bullish Shakeout.

Le modèle Bullish Shakeout se déplace en dessous d’un fond multiple qui ne dépasse pas deux à trois cases (les marchés non crypto sont de deux cases maximum). De plus, la configuration n’est valable que si la tendance générale est haussière et si l’entrée se produit à un plus bas plus élevé. Ces exigences sont valables tant que le prix Uniswap ne passe pas à 10 $.

Les deuxième et troisième événements haussiers se produisent simultanément et sont basés sur l’élan résultant d’une entrée valide de Bullish Shakeout. En conséquence, le prix Uniswap accélérera probablement jusqu’au niveau de prix de 30 $. Une fois que cela se produit, la cassure au-dessus d’un double sommet est confirmée et le prix Uniswap se convertira en même temps en un marché haussier.

L’idée d’échange long théorique est un ordre stop d’achat à 24 $, un ordre stop à 16 $ et un objectif de profit à 58 $. L’idée commerciale représente une configuration de récompense/risque de 4,25:1 avec un gain implicite de 170% à partir de l’entrée. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout bénéfice théorique réalisé après l’entrée.

UNI/USDT 2,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Le prix Uniswap peut descendre jusqu’à 11 $ et être toujours valide, mais la transaction est invalidée s’il atteint 10 $ avant que l’entrée ne soit déclenchée.