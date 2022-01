Axie Infinity entre dans des conditions de marché baissier, AXS risque de chuter à 50 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Axie Infinity est en baisse de près de 60% par rapport à son plus haut historique.

La pression de vente se poursuit alors que le profil de volume continue de s’affiner.

Un rebond est à prévoir si l’AXS continue de créer des écarts importants entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen.

L’action des prix d’Axie Infinity continue sur sa trajectoire baissière, après la baisse de son homologue. En outre, les prises de bénéfices et la faiblesse plus large du marché des crypto-monnaies continuent de peser sur les classes d’actifs crypto jetons de jeu et métaverse.

Le prix d’Axie Infinity trouve un support temporaire à 70 $, mais le non-respect de cette zone pourrait déclencher une poussée plus profonde vers le sud

Le prix d’Axie Infinity peut se consolider pendant quelques jours avant de déterminer sa direction commerciale principale. Le deuxième nœud de volume élevé dans le profil de volume à 70 $ a créé une zone de support pour AXS, mais il reste à voir si cela est suffisant pour arrêter une nouvelle pression de vente.

Les écarts entre les corps des chandeliers quotidiens et le Tenkan-Sen peuvent temporairement limiter la baisse du prix d’Axie Infinity, mais cela peut n’être qu’une pause avant qu’une autre baisse ne commence. Le profil de volume diminue considérablement entre 65 $ et 50 $, c’est là que le prix Axie Infinity devrait trouver sa prochaine zone de support principale.

La zone de valeur de 50 $ est vitale pour plusieurs raisons. Premièrement, c’est un nombre psychologique important. Deuxièmement, un nœud à volume élevé existe entre la zone de valeur de 45 $ et 50 $, et troisièmement, le retracement de Fibonacci le plus proche (38,2 %) est à 46 $. Enfin, si le prix d’Axie Infinity tombe en dessous de 65 $, la zone de valeur de 50 $ devrait empêcher tout nouvel élan baissier.

Graphique Ichimoku journalier AXS/USDT

Les traders devront rallier le prix d’Axie Infinity à une clôture au-dessus du Kijun-Sen quotidien à 95 $ pour invalider tout biais baissier actuel.