Les vendeurs de MATIC testent un modèle de retournement baissier qui pourrait ramener Polygon à 1,80 $ | Cryptomonnaie

Le prix MATIC fait face à une troisième journée consécutive de test de la ligne de tendance inférieure d’un biseau haussier.

Le fait de ne pas tenir à l’intérieur du coin montant pourrait déclencher un flash-crash.

L’élan haussier continue de se resserrer et de se consolider.

Le prix du MATIC en est maintenant à son sixième test de la ligne de tendance du coin haussier inférieur depuis le 1er octobre. Toutes les tentatives précédentes pour pousser MATIC à une clôture en dessous du coin haussier ont échoué.

Prix ​​MATIC en baisse de plus de 16% pour la semaine, mais il pourrait baisser de plus de 30% avant de trouver un support

Le prix MATIC n’a pas été gentil avec les traders depuis qu’il a atteint un nouveau sommet historique au cours de la dernière semaine de décembre. En conséquence, MATIC est en baisse de plus de 16% pour la semaine et de plus de 30% par rapport à son récent sommet historique. De plus, le graphique hebdomadaire d’Ichimoku prévient qu’une nouvelle pression à la baisse est probable.

Une clôture à 2,05 $ ou en dessous sur le graphique hebdomadaire positionnerait le prix MATIC en dessous du Tenkan-Sen hebdomadaire et de la ligne de tendance inférieure du biseau ascendant. Cet événement pourrait déclencher une pression de vente suffisante pour pousser MATIC vers la prochaine zone de support au sein du système Ichimoku Kinko Hyo, le Kijun-Sen à 0,180 $.

Graphique Ichimoku hebdomadaire MATIC/USDT

Les oscillateurs supportent un mouvement vers le sud. L’indice composite est passé en dessous de sa moyenne à évolution rapide et se trouve sur une pente qui suggère qu’il pourrait également chuter en dessous de sa moyenne à évolution lente – étant donné que l’indice de force relative n’est pas à un niveau de survente, la probabilité d’une baisse augmente.

Cependant, il existe des preuves sur le graphique journalier d’Ichimoku qui pourraient atténuer et même invalider les perspectives baissières sur le graphique hebdomadaire.

Graphique Ichimoku journalier MATIC/USD

Le graphique journalier montre que le prix MATIC se trouve dans une zone de support de forte confluence avec la ligne de tendance inférieure du biseau ascendant et du Cloud. De plus, l’indice de force relative est au-dessus du dernier niveau de survente dans un marché haussier (40), tandis que l’oscillateur Optex Bands atteint des conditions de survente extrêmes. Par conséquent, un retour haussier marqué est très probable.