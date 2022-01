Prédiction des prix des crypto-monnaies: Ethereum, Cardano & Bitcoin – American Wrap 07 janvier | Cryptomonnaie

Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC revisitera 52 000 $ après une récente vente [Video]

Le prix du bitcoin présente une double nature car il subit une autre vente, bien que relativement plus petite que celles observées les 4 décembre 2021 et 4 janvier. Ironiquement, la baisse présente une opportunité haussière car elle ouvre la voie à un mouvement plus élevé . Dans une perspective à long terme, cependant, il y a encore de la place pour que le gros crypto glisse plus bas.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : Fausse pression de vente pour déclencher une nouvelle tendance à la hausse de la crypto

Le prix du Bitcoin a développé l’un des modèles de tête et d’épaules les plus évidents sur son graphique quotidien, générant de nombreuses nouvelles positions courtes avant que la confirmation du modèle ne soit complète. De même, le prix d’Ethereum a vu de nombreuses nouvelles positions courtes générées après être tombé en dessous de son drapeau haussier. L’action des prix XRP rattrape BTC et ETH alors que les acheteurs commencent à affluer.

Cardano Prix Prediction: ADA se positionne pour une hausse de 20%

Le prix de Cardano est collé à un niveau de support crucial touché à plusieurs reprises dans le passé, le plus récemment le 5 janvier. Cette barrière est importante et déterminera la prochaine ligne de conduite pour ADA.