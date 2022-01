Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : Fausse pression de vente pour déclencher une nouvelle tendance à la hausse de la crypto | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin continue de baisser vers la zone de valeur de 40 000 $, mais la conviction fait défaut.

Le prix de l’Ethereum génère un piège à traders sous le motif du drapeau haussier.

L’action sur les prix XRP trouve des acheteurs et rejette toute pression de vente supplémentaire.

Le prix du Bitcoin a développé l’un des modèles de tête et d’épaules les plus évidents sur son graphique quotidien, générant de nombreuses nouvelles positions courtes avant que la confirmation du modèle ne soit complète. De même, le prix d’Ethereum a vu de nombreuses nouvelles positions courtes générées après être tombé en dessous de son drapeau haussier. L’action des prix XRP rattrape BTC et ETH alors que les acheteurs commencent à affluer.

Prix ​​​​du Bitcoin préparé pour une compression courte massive

L’action des prix du Bitcoin a certainement été en baisse ces derniers temps. Depuis l’ouverture de la semaine dernière, Bitcoin a chuté de plus de 20%. La peur est l’émotion qui affecte la plupart des commerçants de détail.

Cependant, la baisse de Bitcoin a été presque un manuel dans son positionnement et son timing. Peu de ventes de suivi ont eu lieu car le prix du Bitcoin est tombé en dessous du plus bas du crash éclair du 10 décembre. Une configuration de compression courte s’est développée sur le graphique Point and Figure d’inversion de 1 000 $/3 cases.

L’entrée longue hypothétique est un ordre stop d’achat au renversement de 3 cases, actuellement à 45 000 $ avec un stop loss à 41 000 $ et un objectif de profit à 60 000 $. L’idée commerciale représente une configuration de récompense/risque de 3,75:1 avec un objectif de profit implicite de près de 35% à partir de l’entrée. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

BTC/USD 1 000 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Il n’y a pas de point d’invalidation pour l’entrée longue hypothétique. Si le prix du Bitcoin baisse, l’entrée et le stop-loss suivent en tandem, mais l’objectif de profit à 60 000 $ reste le même.

Le prix de l’Ethereum conduit les vendeurs à découvert au massacre

Le prix de l’Ethereum, comme le Bitcoin, a généré des conditions dans lesquelles de nombreux vendeurs à découvert sont entrés sur le marché convaincus d’un nouveau marché baissier. Le piège était trop doux pour que de nombreux traders y résistent, mais ceux qui ont mordu à l’appât ressentiront probablement une pression immense au cours de la semaine prochaine.

Il y a une longue entrée théorique pour Ethereum sur son tableau de points et de chiffres d’inversion de 100 $/3 boîtes. La configuration longue est un ordre stop d’achat à 3 500 $, un ordre stop à 3 100 $ et un objectif de profit à 5 500 $. Le commerce long théorique est une configuration de rendement/risque de 5:1 avec un objectif de profit projeté de plus de 60% à partir de l’entrée. Un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit généré après avoir atteint l’entrée.

ETH/USD 1003/boîte Tableau des points d’inversion et des chiffres

Comme pour Bitcoin, il n’y a pas de point d’invalidation pour le prix Ethereum dans sa longue configuration théorique. Si Ethereum baisse, le stop d’achat et le stop loss se déplacent avec l’action de prix plus bas, mais l’objectif de profit reste le même.

Le prix XRP anticipe un retour dans la zone de valeur de 1,00 $

Le prix XRP a trouvé des acheteurs pour maintenir un niveau supérieur à 0,75 $. Naturellement, de nombreux traders restent sur la touche. Étant donné la position actuelle du XRP au sein du système Ichimoku Kinko Hyo, il n’est pas étonnant que les acheteurs hésitent à accumuler.

L’action des prix XRP a techniquement rempli toutes les exigences pour une cassure baissière idéale d’Ichimoku mise en place il y a deux jours. Les vendeurs ont fait plusieurs tentatives pour amorcer un mouvement de capitulation, mais les acheteurs passifs ont stoppé ce mouvement.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USDT

De nombreux traders sur la touche voudront probablement attendre que le niveau de 0,82 $ soit atteint avant d’ouvrir de nouvelles positions longues XRP. 0,82 $ placerait le prix XRP au-dessus du Tenkan-Sen, du Senkou Span A et du retracement 38,2 % de Fibonacci. Les traders peuvent trouver une entrée avec cette structure de support ci-dessous comme moins risquée que l’espace grand ouvert en dessous de 0,75 $.

Les acheteurs plus conservateurs attendent probablement une cassure au-dessus du sommet du nuage (Senkou Span B) pour confirmer un passage à 1,00 $.