Le prix de l’Ethereum a touché le fond à 3 118 $, alors que les traders se renforcent dans le scénario de douleur le plus élevé | Cryptomonnaie

Ethereum a touché le fond à 3 118 $ plus tôt dans la journée, atteignant un creux de cinq mois.

Sur la base des données de Santiment, le ratio des adresses Ethereum actives par rapport au prix implique un récit haussier.

Les analystes de JP Morgan pensent qu’Ethereum fait face à une forte concurrence de DeFi pour maintenir sa domination dans l’écosystème.

Le prix de l’Ethereum est tombé à son plus bas niveau en cinq mois plus tôt dans la journée. Les partisans pensent que la domination d’Ethereum dans l’écosystème crypto a chuté.

Les traders d’Ethereum font baisser le prix de l’altcoin

Le prix de l’Ethereum est tombé en dessous de 3 118 $ alors que les traders ont pris le contrôle de l’altcoin. Le prix de l’Ethereum a atteint un nouveau plus bas depuis cinq mois. Bien que la capitalisation boursière de l’altcoin ait explosé en 2022, les analystes ont prédit que la domination d’Ethereum sur le marché pourrait diminuer cette année.

Selon la valeur marchande moyenne par rapport à la valeur réalisée (MVRV), le prix actuel est le plus douloureux que les traders d’Ethereum aient ressenti depuis juillet 2021. La métrique est obtenue en divisant la capitalisation boursière d’un actif par la capitalisation réalisée. Le MVRV moyen implique une perspective haussière sur le prix de l’Ethereum.

MVRV moyen d’Ethereum

Les analystes de JP Morgan pensent qu’Ethereum est en concurrence avec les protocoles DeFi pour maintenir sa domination. Le leader des services financiers estime qu’un retard dans le sharding pourrait rendre difficile pour Ethereum de concurrencer les projets DeFi à l’avenir.

Ethereum dispose d’un solide réseau de développeurs et de contributeurs qui offrent à l’altcoin une base solide pour favoriser l’adoption et l’utilité. Cependant, il y a un pic de concurrence des projets DeFi et des tueurs d’Ethereum avec leur activité croissante en chaîne et leurs utilisateurs actifs.

@ChartSimpson, un analyste et commerçant de crypto, estime qu’Ethereum a été survendu depuis le bain de sang du marché de la crypto qui a suivi la crise de Covid en 2020.

$ETH n’a pas été aussi survendu sur le RSI quotidien depuis le crash de Covid de mars 2020. – Graphique Simpson (@ChartSimpson) 7 janvier 2022

Les analystes de Netcost-Security pensent qu’Ethereum est dans la cassure baissière idéale d’Ichimoku.