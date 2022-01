La livre turque est désormais plus volatile que Bitcoin | Cryptomonnaie

La livre turque est désormais plus volatile que le bitcoin.

La volatilité historique de 90 jours de la devise, une mesure de la fluctuation du prix par rapport à sa moyenne, par rapport au dollar américain, a atteint un taux annualisé de 65%, selon les données de TradingView. C’est une multiplication par cinq en deux mois. La volatilité historique de Bitcoin est tombée à 61%.

La volatilité historique croissante implique que les prix ont évolué plus que d’habitude. Les actifs présentant une volatilité élevée sont considérés comme des investissements risqués, ce qui signifie que la lire, une devise souveraine, est désormais plus risquée que le bitcoin, une crypto-monnaie créée et distribuée sur une base d’égal à égal et souvent critiquée pour son manque de fiabilité en tant que moyen d’échange et réserve de valeur en raison de la forte turbulence des prix.

La lire s’est effondrée d’environ 9 pour un dollar à 18,5 au cours des six semaines jusqu’à la mi-décembre avant de se renforcer pour atteindre 10. Au moment de mettre sous presse, elle s’échangeait à 13,83. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a suivi une stratégie de réduction des taux d’intérêt en période de hausse de l’inflation, ce qui contredit l’orthodoxie économique, et a remplacé les banquiers centraux qui s’opposaient aux coupes.

« Des taux d’intérêt plus bas dans un contexte d’inflation élevée vont amener les gens à vendre la devise – une recette pour un désastre selon la théorie traditionnelle », a déclaré à CoinDesk David Belle, fondateur de Macrodesiac.com et directeur de la croissance britannique chez TradingView.

En novembre, la livre s’est affaiblie lorsque la Turquie a réduit ses coûts d’emprunt pour un troisième mois consécutif alors même que l’inflation augmentait. Lorsqu’ils luttent contre une inflation élevée, les pays utilisent généralement des augmentations de taux et d’autres outils pour aspirer les liquidités du marché. Les hausses de taux augmentent le rendement de la monnaie nationale et entraînent généralement une appréciation du taux de change. Au fur et à mesure que la devise se renforce, le coût des biens importés diminue.

Le Bitcoin, qui a une politique monétaire programmée ou fixe, offre un contraste, en particulier pour les économies en difficulté. Le rythme d’expansion de l’offre de la crypto-monnaie est réduit de 50% tous les quatre ans grâce à un code programmé qui réduit la récompense minière.

La volatilité historique de la livre sur 90 jours est désormais nettement supérieure aux lectures à un chiffre des principales devises fiduciaires comme l’euro, la livre et le yen. Pourtant, il reste moins volatil que les crypto-monnaies meme comme le dogecoin et le Shiba Inu.