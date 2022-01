La plate-forme de suivi basée sur Bitcoin Eggschain s’associe à Boston IVF | Cryptomonnaie

Le système de suivi des données génétiques basé sur Bitcoin Eggschain a annoncé un partenariat avec la chaîne Boston IVF de 30 cliniques de fertilité aux États-Unis.

Le nouveau partenariat utilisera la technologie blockchain fournie par Eggschain pour faciliter le suivi des spermatozoïdes conservés cryogéniquement à utiliser pour la fécondation in vitro (FIV) et d’autres traitements de fertilité et de non-fertilité, ainsi que le stockage à long terme des données génétiques. Un porte-parole d’Eggschain a déclaré :

« L’utilisation de la blockchain pour suivre les échantillons biologiques tels que le sperme et les ovules permet aux personnes confrontées à des problèmes de reproduction. Ce partenariat pivot permet une plus grande confiance grâce à la transparence et à l’immuabilité des données.

Fondée en 1986, Boston IVF est une chaîne de cliniques de fertilité spécialisée dans la FIV, le stockage de données génétiques et l’endocrinologie. Les cliniques auraient aidé plus de 100 000 bébés à accoucher jusqu’à présent. La chaîne a également diplômé plus de 30 endocrinologues de la reproduction grâce à son programme de bourses REI accrédité.

Le PDG de Boston IVF, David L. Stern, a déclaré qu’il espère que l’intégration de la technologie blockchain dans les opérations de l’entreprise améliorera l’expérience client « avec un niveau de transparence et de sécurité sans précédent ».

Eggschain, basée à Austin, est une entreprise de technologie de la santé qui crée une solution de chaîne d’approvisionnement pour l’industrie de la fertilité à l’aide d’une blockchain construite sur des piles de couche deux Bitcoin. Elle exploite un système de gestion de garde qui sécurise les cellules souches, l’ADN, l’ARN, les organes, les tissus, le sang et la FIV. Il est censé réduire le temps nécessaire au processus de sélection des spermatozoïdes dans les juridictions mondiales en enregistrant les données sur sa plate-forme, en protégeant les données de haut niveau des patients, en évitant les erreurs de classement et en augmentant la transparence des opérations globales.

En s’associant à Boston IVF, Eggschain entre sur le marché mondial de la FIV de 21,89 milliards de dollars qui devrait atteindre près de 34 milliards de dollars d’ici 2028, selon un rapport de Grand View Research.

Le secteur de la santé a bénéficié de plusieurs avantages de la technologie blockchain, tels que Cure Chain et Aimedis, qui utilisent des jetons non fongibles pour aider les patients à stocker des données et même à offrir des récompenses crypto pour l’ajout à leur profil.