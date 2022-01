Les législateurs américains se préparent à une audience sur l’impact environnemental de l’extraction de crypto-monnaie | Cryptomonnaie

Le Congrès américain se prépare à une audition sur l’impact environnemental de l’extraction de crypto-monnaie.

Selon des sources proches du dossier, la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre dresse une liste de témoins pour l’audience.

Le Comité prévoit interroger des témoins sur la consommation d’énergie dans l’exploitation minière et l’infrastructure de preuve de travail.

En 2021, la sénatrice Elizabeth Warren a envoyé une lettre aux mineurs basés à New York concernant l’impact environnemental de l’extraction de crypto.

Un sous-comité du Congrès américain se prépare à une audition sur l’impact environnemental de l’extraction de crypto. Les gouvernements du monde entier ont pris de nombreuses mesures pour lutter contre l’impact négatif de l’exploitation minière de Bitcoin.

En août 2021, les États-Unis représentaient plus de 35% du hashrate mondial de Bitcoin sur la base des données du Cambridge Center for Alternative Finance. Selon de nombreuses sources, les États-Unis sont le plus grand pays minier de Bitcoin.

Les sociétés minières basées aux États-Unis ont continué d’étendre leurs activités, suscitant des inquiétudes parmi les régulateurs. La sénatrice Elizabeth Warren a récemment exprimé ses inquiétudes dans une lettre adressée à Greenidge, une société minière basée à New York.

Au cours des trois dernières années, les pays qui ont interdit le Bitcoin et les crypto-monnaies ont doublé en nombre. Aujourd’hui, neuf pays ont imposé une interdiction totale et plusieurs autres ont mis en place une interdiction partielle.

Les inquiétudes concernant Bitcoin, son utilisation et ses activités minières ont affecté les gouvernements du monde entier.