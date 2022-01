Ether voit des liquidations plus élevées que Bitcoin après être tombé en dessous de 3,2 000 $ | Cryptomonnaie

Les commerçants ont accumulé 182 millions de dollars de pertes sur les produits à terme suivis par l’éther au cours des dernières 24 heures, selon les données des outils d’analyse Coinglass. C’est 14 millions de dollars de plus que les contrats à terme suivis par bitcoin, qui connaissent généralement les plus grandes liquidations sur le marché de la cryptomonnaie, au cours d’une période comparable.

Les liquidations se produisent lorsqu’une bourse ferme de force la position à effet de levier d’un trader en tant que mécanisme de sécurité en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale. Cela se produit principalement dans le commerce à terme, qui ne suit que les prix des actifs, par opposition au commerce au comptant, où les commerçants possèdent les actifs réels.

Plus de 87 % des pertes totales de 182 millions de dollars provenaient de positions longues, tandis que seulement 22 millions de dollars de positions courtes ont été liquidés. La majorité des liquidations ont eu lieu sur l’échange crypto OKEx, qui a enregistré un peu moins de 79 millions de dollars de pertes, suivi de FTX à 27,55 millions de dollars.

Les positions longues sont des positions à terme qui parient sur la hausse des prix de leurs actifs sous-jacents. Les shorts, en revanche, sont des transactions à terme qui parient sur la baisse des prix.

Ether a perdu le niveau de support de 3 300 $ aux premières heures asiatiques vendredi, plongeant à 3 113 $ avant de gagner brièvement plus de 90 $ au moment de la rédaction. La baisse de vendredi était la continuation d’une baisse à l’échelle du marché qui a commencé mercredi. La Réserve fédérale américaine a publié le compte rendu de sa réunion de décembre qui a signalé un resserrement des politiques financières et provoqué une vente massive d’actifs risqués.

L’indice de force relative (RSI) a de nouveau atteint des niveaux de survente vendredi après s’être brièvement aventuré hors de cette zone jeudi soir. Le RSI est un outil technique utilisé pour mesurer l’ampleur des mouvements de prix, et les niveaux de survente impliquent que les actifs pourraient être sous-évalués après une correction de prix.

L’éther n’a pas réussi à franchir le cap et à se maintenir au-dessus du niveau de prix de 4 000 $ en décembre 2021, ce qui implique un affaiblissement du marché à l’époque.

Parmi les principaux vendeurs au cours des deux derniers mois figurait la Fondation Ethereum, une organisation à but non lucratif qui supervise le développement du réseau Ethereum. La fondation a transféré 20 000 éthers, d’une valeur de plus de 9,5 milliards de dollars à l’époque, de son portefeuille froid à l’échange de crypto Kraken en novembre 2021, ce qui a peut-être contribué à une partie de la pression de vente au cours des deux derniers mois.