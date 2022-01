Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC revisitera 52 000 $ après une récente vente | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est extrêmement proche d’un creux local qui pourrait lancer une montée à 52 100 $.

Les données sur les transactions et les détenteurs soutiennent les perspectives haussières de la perspective technique.

Une clôture quotidienne en dessous du niveau de 39 000 $ créera un plus bas plus bas, indiquant qu’une nouvelle baisse est probable.

Le prix du bitcoin présente une double nature car il subit une autre vente, bien que relativement plus petite que celles observées les 4 décembre 2021 et 4 janvier. Ironiquement, la baisse présente une opportunité haussière car elle ouvre la voie à un mouvement plus élevé . Dans une perspective à long terme, cependant, il y a encore de la place pour que le gros crypto glisse plus bas.

Prix ​​du Bitcoin et le cas du taureau

Le prix du Bitcoin a chuté de 40% par rapport à son plus haut historique à 69 000 $ et se négocie actuellement en dessous du 4 décembre 2021, atteignant 41 762 $. Si BTC récupère rapidement au-dessus de ce niveau, le balayage rapide servira de course de liquidité, confirmant qu’une tendance haussière est probable.

Si tel est le cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que BTC annule les pertes subies depuis le 5 janvier. Cette évolution propulsera également la grande crypto pour produire un swing supérieur au sommet de lundi à 47 609 $.

Au total, cet élan constituerait une avance de 16 % par rapport à la position actuelle – 41 368 $. Les investisseurs peuvent considérer le balayage au-dessus de 47 609 $ comme un arrêt au stand et un endroit où BTC pourrait se consolider, offrant un niveau de soutien pour une deuxième étape.

Pour la seconde moitié des perspectives haussières, le prix du Bitcoin envisagera un mouvement dans la zone de liquidité qui est présente au-dessus de la formation à double sommet à 52 150 $, coïncidant avec le plus haut de la semaine précédente.

D’un point de vue conservateur, 52 150 $ est l’endroit où les traders en position longue sont susceptibles de réaliser des bénéfices. Cependant, avec des vents forts, le prix du Bitcoin pourrait tenter de combler l’écart de juste valeur (FVG), s’étendant de 51 993 $ à 56 489 $. La limite supérieure de cette inefficacité des prix coïncide avec la demande quotidienne, ce qui en fait un plafond fort et une destination finale pour cette tendance haussière.

Graphique de 4 heures BTC/USDT

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette perspective massivement haussière du prix du Bitcoin. Cet indice en chaîne montre que BTC a déjà plongé dans le niveau de support immédiat qui s’étend de 33 392 $ à 42 169 $.

Ici, il existe environ 2,83 millions d’adresses qui ont acheté 1,63 million de BTC. Ces investisseurs sont susceptibles d’augmenter leurs avoirs, augmentant ainsi la pression d’achat. Par conséquent, la pression de vente à court terme est susceptible de surmonter cette dynamique haussière.

BTC GIOM

Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 365 jours se situe dans la zone d’opportunité à -14%. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours de l’année écoulée.

Une valeur négative indique que les détenteurs à court terme subissent une perte et sont peu susceptibles de vendre. Cependant, elle est appelée « zone d’opportunité » car les détenteurs de longue date ont tendance à s’accumuler dans cette zone.

L’absence de pression vendeuse combinée à l’intérêt accru des investisseurs à long terme suggère qu’une tendance haussière devrait bientôt s’amorcer.

BTC MVRV 365 jours

Enfin, le nombre de nouvelles adresses rejoignant le réseau Bitcoin ajoute un vent arrière aux perspectives haussières. Cet indice en chaîne a vu environ 17 830 nouvelles adresses rejoindre le réseau BTC au cours des trois derniers mois, ce qui indique que ces acteurs du marché sont intéressés par le BTC aux niveaux de prix actuels.

Nouvelles adresses BTC

L’étui à traders pour BTC

Le prix du bitcoin peut sembler haussier après le récent crash éclair, mais il existe deux menaces qui pourraient couper court aux perspectives optimistes. La moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 48 148 $.

Une panne du niveau de 39 000 $ pourrait créer un creux plus bas, induisant un FOMO parmi les commerçants de détail et déclenchant un crash à 30 000 $. Le SMA de 200 jours est un obstacle majeur pour le prix du Bitcoin et il doit être renversé de manière convaincante pour avoir des chances de monter. Cependant, ne pas le faire pourrait conduire à un retracement au niveau de 41 500 $.

Si la pression de vente augmente et que BTC produit un chandelier quotidien proche de 39 000 $, cela pourrait indiquer aux détenteurs mis à l’écart de se décharger de leurs investissements. Si cette frénésie fait boule de neige, BTC pourrait revoir le niveau psychologique de 30 000 $.

Graphique 1 jour BTC/USDT

Le risque de baisse peut être vu dans le graphique GIOM publié ci-dessus. Si le niveau de support immédiat, allant de 33 392 $ à 42 169 $, cède, la prochaine barrière s’étend de 10 823 $ à 33 392 $, où environ 4,79 millions d’adresses ont acheté 2,39 millions de BTC.

Une baisse en dessous de 30 000 $ n’est pas hors du domaine des possibilités en raison de l’existence de la liquidité côté vente en dessous.

À l’appui de cet effondrement soudain du prix du Bitcoin, le ratio de levier estimé, qui oscille à un niveau record de 0,224, indique que le marché est bien enroulé. Par conséquent, un crash éclair pourrait être la clé pour déclencher une vente massive.

Effet de levier estimé BTC

L’offre de BTC sur les bourses a augmenté de 2,2 millions le 21 décembre 2021 à 2,25 millions le 7 janvier. Cette augmentation de 30 000 BTC sur les entités centralisées suggère la possibilité pour les investisseurs de déplacer leurs fonds pour réaliser des bénéfices.

Cela ajoute la pression potentielle de vente, soutenant les perspectives baissières détaillées ci-dessus.

Fourniture de BTC sur les bourses

Dernières pensées

Le prix du Bitcoin semble prêt pour une tendance haussière à court terme à condition qu’il parvienne à surmonter un blocus majeur – le SMA de 200 jours. Cependant, une situation désastreuse se produira pour BTC et ses détenteurs si le plancher de support de 39 000 $ cède. Dans cette situation, BTC pourrait chuter à 30 000 $ et s’aventurer brièvement en dessous pour collecter les liquidités d’arrêt de vente.