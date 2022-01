Le prix Ripple ouvre la voie à une avance de 33% avant la fin de la découverte | Cryptomonnaie

Les experts pensent que le géant des paiements est sur le point de remporter l’affaire SEC contre Ripple alors que nous nous dirigeons vers la fin de la découverte.

Les partisans ont prédit un premier trimestre haussier pour Ripple, alors que l’altcoin envisage un gain de 33%.

Les analystes ont observé une configuration triangulaire dans le graphique des prix Ripple, s’attendant à une reprise similaire à la fin décembre 2021.

Le prix Ripple a poursuivi sa tendance à la baisse en 2022. Les analystes ont évalué la tendance du prix Ripple et prédit un renversement.

L’affaire SEC contre Ripple se dirige vers la fin de la découverte

Le plus grand thème de 2021 était l’affaire Securities Exchange Commission (SEC) contre Ripple. À l’approche de la fin de la période de découverte, les experts estiment que Ripple est sur le point de gagner le procès qui pourrait se terminer d’ici avril 2022.

L’armée XRP, une communauté de partisans du réseau Ripple, se mobilise pour soutenir l’avocat John Deaton, critiquant la position de la SEC sur la vente de l’altcoin par le géant des paiements. Deaton est une figure clé qui s’oppose au procès de la SEC.

L’affaire de la SEC contre Ripple a eu un impact négatif sur le prix de l’altcoin. Le prix Ripple s’est remis de la baisse à plusieurs reprises en 2021. Les laboratoires Ripple ont continué à développer son écosystème et ont révélé que 2021 était l’une des meilleures années pour le géant des paiements.

Les analystes ont évalué les tendances des prix de Ripple et ont noté une configuration triangulaire. En 2021, le prix Ripple a récupéré de la baisse des prix grâce à une augmentation de la demande et de l’intérêt des investisseurs. Les partisans pensent que l’altcoin est prêt pour une remontée des prix de 33% pour atteindre l’objectif de 1 $.

@CarpeNoctum, un analyste et commerçant de crypto, note qu’il n’y a pas de tendance fixe dans la croissance trimestrielle de Ripple.

@XRP_Pro, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, a souligné les similitudes entre la tendance actuelle des prix et la course haussière de Ripple en 2021. @Bitboy_Crypto, un éducateur et analyste de crypto, est optimiste sur le prix Ripple.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix de Ripple pourrait chuter à 0,65 $ s’il brise un support crucial.