Bitcoin glisse au plus bas de 3 mois, les analystes divisés sur l’impact du resserrement de la Fed | Cryptomonnaie

Bitcoin continue de perdre du terrain alors que le compte rendu de la réunion de décembre de la Réserve fédérale publiée plus tôt cette semaine a signalé la possibilité d’un resserrement plus rapide de la politique.

La principale crypto-monnaie est tombée à 41 012 $ lors de la session asiatique de vendredi, atteignant le niveau le plus bas depuis le 29 septembre et portant la baisse hebdomadaire à 12%, selon les données de CoinDesk.

Le mouvement à la baisse s’est accéléré mercredi après que les minutes de la Fed ont révélé que les décideurs politiques ont discuté de hausses agressives des taux d’intérêt ainsi que d’un rythme plus rapide de normalisation des bilans, appelé resserrement quantitatif (QT) – le contraire de l’expansion des bilans qui stimule les liquidités. Le ton belliciste a fait des ravages sur les actions, les actions technologiques saignant pour la deuxième journée consécutive jeudi.

« Bitcoin s’est récemment négocié en tant qu’actif à risque / sans risque et semble suivre les actions à la baisse », a déclaré Jeff Dorman, CIO chez Arca, à CoinDesk dans une conversation Telegram.

Laurent Kssis, expert en fonds négociés en bourse (ETF) crypto et directeur de CEC Capital, a déclaré qu’environ 200 millions de dollars de positions longues avaient été liquidés au cours des deux dernières heures, faisant baisser le prix au comptant. Kssis a ajouté que l’effet de levier reste élevé et qu’une nouvelle baisse en dessous de 40 000 $ pourrait être observée, d’autant plus si les rendements obligataires continuent d’augmenter suite à la position belliciste de la Fed.

Le récit populaire est que les plans de la Fed pour réduire son bilan et augmenter les taux simultanément pourraient conduire à une déflation prolongée des prix des actifs.

« Il est temps d’évaluer la conviction que vous avez de savoir si des taux d’intérêt positifs pourraient nuire au portefeuille d’actions et voir de nouvelles pressions à la baisse mondiales », a déclaré Kssis. « Une composition de portefeuille 60/40 actions/obligations signifie que si les 60 % d’actions diminuent, les grands gestionnaires de fonds vendent automatiquement des obligations pour maintenir le ratio. »

« Donc, si la Fed permet que les cours des actions baissent, cela augmentera les coûts d’emprunt des gouvernements car si les prix des obligations baissent, les rendements augmentent !!! Cela pourrait déclencher davantage de ventes en BTC », a ajouté Kssis.

Jeudi, le rendement du Trésor américain à deux ans, qui imite mieux les attentes de taux d’intérêt à court terme et d’inflation que le rendement à 10 ans, a atteint un sommet de 22 mois à 0,87%. Le rendement à court terme a plus que doublé pour atteindre 0,76% au cours du dernier trimestre, selon TradingView. Les rendements pourraient encore augmenter si les données sur les salaires non agricoles aux États-Unis, dont la publication est prévue vendredi à 13h30 UTC, montrent que le rythme des créations d’emplois a presque doublé pour atteindre 400 000 en décembre, comme prévu. Cela validerait le récent pivot hawkish de la Fed.

Selon Brent Donnelly, président de Spectra Markets, l’histoire macro s’est empirée pour la crypto au cours des derniers mois. « Restez baissier crypto alors que le plan QT de la Fed s’accélère. L’histoire de la macro s’est encore aggravée pour la crypto depuis que j’ai commencé à parler du cas de l’traders crypto en novembre », a déclaré Donnelly dans une note d’analyse partagée sur Twitter.

« Les marchés ont tendance à considérer QT comme la marque de resserrement de la Fed la plus risquée car c’est l’inverse de l’assouplissement monétaire agressif qui déclenche une réaction pavlovienne » ACHETER TOUT « à chaque fois que la Fed assouplit », a déclaré Donnelly.

Certains observateurs suggèrent le contraire. « Les craintes d’un marché baissier prolongé des actions et des actifs numériques pourraient être exagérées, car les marchés sont historiquement restés résistants pendant les cycles de resserrement », a déclaré Dorman d’Arca.

En effet, le bitcoin est resté à peu près une offre pendant la majeure partie du cycle de resserrement précédent qui a commencé en décembre 2015 et s’est terminé en décembre 2018. La crypto-monnaie est passée d’environ 350 $ à près de 20 000 $ au cours des deux années à décembre 2017 avant d’entrer dans un traders d’un an. marché.

De plus, les marchés boursiers ont subi des pressions au dernier trimestre de 2018 – après près de deux ans de hausse des taux, comme l’a déclaré Dorman sur Twitter.

« En fin de compte, la hausse des taux de la Fed n’est pas ce qui provoque des ventes massives et durables sur le marché … c’est APRÈS les très longs cycles de hausse de la Fed lorsque les marchés sont généralement confrontés à des baisses et des récessions soutenues », a tweeté Dorman.

Mike McGlone de Bloomberg prévoit que le bitcoin et la crypto bénéficieront du cycle de resserrement. « Les attentes de hausses des taux de la Réserve fédérale en 2022 pourraient soutenir un scénario gagnant-gagnant pour Bitcoin contre le marché boursier, a déclaré McGlone dans une note de recherche publiée jeudi. « Les marchés étirés sont devenus courants, mais les matières premières et Bitcoin semblent être les premiers leaders de la réversion. C’est une question de durée de marché haussier, et nous voyons la crypto de référence sortir devant.