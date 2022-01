Trois raisons pour lesquelles le prix d’Ethereum pourrait chuter vers 2 850 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum est sur le point de chuter encore de 10 % à mesure que la dynamique baissière s’intensifie.

Il y a une augmentation des vendeurs sur le marché, alors que les traders ciblent ensuite 2 853 $.

Glisser en dessous de 3 164 $ pourrait causer des problèmes aux traders.

Le prix de l’Ethereum pourrait risquer de baisser davantage après une rupture d’une ligne de tendance de support significative. L’ETH est sur le point de glisser de 10 % vers 2 853 $ si la pression de vente augmente et qu’un pied-à-terre fiable n’est pas trouvé.

Le prix de l’Ethereum se prépare à un plongeon profond

Le prix de l’Ethereum est passé en dessous de la limite inférieure du triangle symétrique sur le graphique de 12 heures, suggérant une perspective baissière. Le mouvement mesuré donné par le modèle graphique dominant est une baisse de 25% vers 2 853 $. L’ETH est déjà à mi-chemin de son objectif pessimiste.

Malheureusement, il ne semble pas y avoir une abondance de lignes de défense fiables pour le prix Ethereum. Le premier pied apparaîtra au plus haut du 26 septembre à 3 164 $, puis au plus haut du 24 septembre à 2 979 $.

Cependant, si les niveaux susmentionnés ne se maintiennent pas, le prix de l’Ethereum pourrait risquer d’atteindre l’objectif baissier à 2 853 $, ce qui coïncide avec la ligne de support donnée par l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI) et le niveau d’extension de 127,2% de Fibonacci.

Le modèle In/Out of Money Around Prix (IOMAP) d’IntotheBlock indique que la première ligne de défense pour le prix Ethereum est située près du plus grand groupe d’acheteurs en argent comptant 952 000 adresses qui ont acheté 792 000 ETH à un prix moyen de 3 175 $.

ETH IOMAP

Cependant, si ETH perd la position susmentionnée, le prochain plus grand groupe d’acheteurs, avec 580 000 adresses ayant acheté 669 000 ETH à un prix moyen de 2 893 $, indique que cette zone est la deuxième zone de support la plus forte.

En outre, l’indice des armes (TRIN) qui évalue le sentiment général du marché suggère qu’il y a une légère augmentation des vendeurs sur le marché, indiquant que certains investisseurs paniquent, entraînant une vente massive.

Graphique ETH/USDT sur 12 heures

Cependant, si les traders parviennent à inverser la période de sous-performance, la première zone de résistance peut apparaître au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6% à 3 625 $. Des vents contraires supplémentaires peuvent apparaître à la moyenne mobile simple (SMA) de 21 sur douze heures à 3 697 $, puis au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 3 891 $, coïncidant avec la SMA de 50 sur douze heures.